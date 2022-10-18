رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

شريف رمزي بعد إعلان خضوع شقيقه لعملية جراحية: ادعوا له.. الحالة حرجة

كتب:

ياسمين محمود
08:12 ص | الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
شريف وصلاح

شريف وصلاح

يخضع المنتج صلاح رمزي، اليوم، لعملية جراحية كبيرة، بعد دخوله في غيبوبة لعدة أشهر دون تحسن في حالته الصحية.

وكشف الفنان شريف رمزي، لـ«الوطن»، تطورات الحالة الصحية لشقيقه صلاح رمزي قائلا: أطلب من الجميع الدعاء لصلاح أثناء العملية الجراحية التي يخضع لها بأمر الأطباء، وللأسف صلاح لم يفق حتى الآن من الغيبوبة وحالته ما زالت حرجة ادعوا له كتير اليوم.

مرض صلاح رمزي 

وبدأت معاناة المنتج صلاح رمزي، في أغسطس الماضي، حين أعلن شقيقه الفنان شريف رمزي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، مرض شقيقه صلاح وكتب قائلا: «أخويا صلاح رمزي في حالة حرجة جدًا في المستشفى، أرجو الدعاء».

ليعلن منذ ساعات قليلة عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام خضوع شقيقة لعملية جراحية رغم تدهور حالته الصحية،قائلا:«صلاح أخويا حيعمل عملية كبيرة بكرة، إن شاء الله، أرجو الدعاء من الجميع».

اقرأ المزيد:

شريف رمزي يعلن خضوع شقيقة صلاح لعملية جراحية كبيرة غدا

كواليس اللقاء الأخير بين الفنان شريف رمزي والراحل هشام سليم.. «كنا هنسافر»

شريف رمزي يكشف التطورات الصحية لحالة شقيقه: في غيبوبة ولم يتحسن

شريف رمزي يكشف عن تطورات الحالة الصحية لشقيقه: «صعبة وحرجة جدا»
بقلم ياسمين محمود