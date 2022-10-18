اليوم.. انطلاق اجتماع البطاركة الأرثوذكس للشرق الأوسط بالقاهرة

انطلاق اجتماع البطاركة الأرثوذكس للشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، والذي تستضيفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويستمر ذلك اللقاء لمدة ثلاثة أيام حتى 20 أكتوبر الجاري، كما يشارك في الاجتماع الكنيسة القبطية والكنيسة السريانية الأرثوذكسية والكنيسة الأرمنية.

طرح استئناف الحوار اللاهوتي بين الكنائس

ويتناول هذا اللقاء مناقشة أخبار الكنائس الشرقية القديمة وعلاقاتها مع الكنائس الكاثوليكية والإنجيليكية والبيزنطية والإنجيلية، كما يطرح خلاله استئناف الحوار اللاهوتي بين الكنائس في العالم لبحث الخلافات اللاهوتية بموضوعية للوصول للوحدة بين الكنائس.

وقد أعلن البابا تواضروس خلال اللقاء الأسبوعي الأخير له عن انعقاد ذلك الاجتماع الذي يعقد بشكل دوري كل عامين، وقال إن هذا اللقاء يُسمى «لقاء الثلاثة آباء البطاركة في منطقة الشرق الأوسط» في الكنائس الشقيقة.

توقف الاجتماع لمدة عامين بسبب الكورونا

وأوضح بابا الإسكندرية خلال اللقاء، أن الكنائس الشقيقة هي 6 كنائس في العالم وتسمى oriental، وتضم الكنائس الشرقية القديمة الأقباط والأرمن والسريان والأحباش والإريتريين والهنود.

وأشار البابا إلى أن هذا اللقاء كان من المفترض أن يعقد مرة في مصر ومرة في لبنان وأخرى في سوريا ولكن لم يتم ذلك نظرا للأوضاع التي تمر بها تلك البلاد، كما توقف اللقاء لمدة سنتين، بسبب الوباء الذي تفشى في العالم في تلك الفترة.

وفي سياق متصل، شارك البابا تواضروس الثاني في المؤتمر الدولي للتسامح والسلام، والذي نظمته جامعة الدول العربية تحت عنوان «التسامح والسلام والتنمية المستدامة في الوطن العربي».

وألقى البابا كلمة خلال المؤتمر حول «التسامح في المسيحية ودوره في ترسيخ أسس السلام المجتمعي»، وقد تناول البابا خلال الكلمة 5 مبادئ للتسامح .

واكد البابا في ختام كلمته على ضرورة ايجاد مجتمعات ينتشر بها السلام والسعادة، لتوفير بيئة أفضل لحياة الإنسان.