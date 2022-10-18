خطوات استخراج وثيقة الزواج إلكترونيا.. هتستلمها في 3 أيام

أتاحت وزارة الداخلية تقديم الكثير من الخدمات للمواطنيين من خلال موقعها الإلكتروني بطريقة سهلة وبسيطة وذلك في إطار خطة التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنيين والتي بدورها توفير الكثير من الوقت والمجهود عليهم، حيث يمكنك بأسهل طريقة الحصول على تلك الخدمات ومن بين تلك الخدمات استخراج وثيقة الزواج إلكترونيًا من منزلك عن طريق موقع وزارة الداخلية.

خطوات استخراج وثيقة الزواج إلكترونيًا

وخلال التقرير التالى، توضح «الوطن»، كيفية استخراج وثيقة الزواج إلكترونيًا من منزلك وذلك في خطوات.

والخطوة الأولى للحصول على وثيقة زواج إلكترونيًا تكون من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية من خلال الرابط https://moi.gov.eg/home/contact وبعد ذلك تسجيل الدخول على الموقع.

أما في حالة عدم وجود حساب على موقع وزارة الداخلية يمكنك إنشاء حساب وتسجيل الدخول، أما في الخطوة التالية تقوم بالضغط على أيقونة « دليل الخدمات» الموجود في الشريط الأعلى في الموقع، وبعد ذلك اختيار «الأحوال المدنية» والضغط على أيقونة «وثيقة زواج» وإدخال عدد من البيانات من بينها عدد الأشخاص المستفيدين وبعد ذلك إدخال بيانات وثيقة الزواج المطلوبة، والضغط على قرأت الإرشادات وموافق على الشروط.

وبعد ذلك تقوم بإدخال بيانات مقدم الطلب، و إدخال الكود الموجود في الصورة، ثم الضغط على كلمة «إرسال الطلب» ، وبعد ذلك يتم تسليم الوثيقة في مدة لا تتجاوز 3 أيام من تاريخ إرسال الطلب.