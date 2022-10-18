«رأس غارب لطاقة الرياح»: نبني محطة جديدة بقدرة 500 ميجا وات ونستخدم أحدث النظم

قال المهندس إبراهيم عماد، مدير تشغيل وصيانة محطة رأس غارب لتوليد طاقة الرياح، إن منطقة رأس غارب تتميز بثبات سرعة الرياح معظم شهور السنة مع زيادتها في شهر الصيف، لافتا إلى أنه تم اختبار المنطقة قبل بدء تنفيذ المشروع بـ3 سنوات للتأكد من ثراء المنطقة بطاقة الرياح، ويمكن أيضا إنشاء محطات طاقة شمسية نظرا لمناسبة البيئة.

توليد الطاقة الكهربائية من الرياح بقدرة 500 ميجا وات

وأوضح «عماد» خلال استضافته على شاشة برنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إنجي القاضي، والمُذاع على فضائية «DMC»، أن يجرى العمل على إنشاء مشروع جديد لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح بقدرة 500 ميجا وات، مع التخطيط للعديد من المشروعات المستقبلية، لافتا إلى أن اختيار محطة المحولات يكون في مكان مناسب بين التوربينات لتقليل الفقد في القدرة الكهربائية المهدرة في النقل بين الأماكن.

المحطة تتعاون مع وزارة الكهرباء

وأشار المهندس إبراهيم عماد إلى أن المحطة تتعاون مع وزارة الكهرباء لربط الكهرباء المنتجة بالمحطات القريبة من المحطة وضمها للشبكة القومية، لافتا إلى أن التوربينات تستخدم أحدث النظم التكنولوجية، مع تصميمات مختلفة للريشة واستخدام علوم الديناميكا الهوائية في تطوير إمكانيات الريشة في التوربينات ومنها تقنية الدوران 180 درجة للحصول على أكبر قدر مناسب من الرياح.

توربينات طاقة الرياح

وأكد مدير تشغيل وصيانة محطة رأس غارب لتوليد طاقة الرياح، أن الطاقة الموجودة في الرياح تتحول إلى طاقة ديناميكية، ويتم تحويلها للمولد المسؤول عن توليد الطاقة الكهربائية، وكفاءة عناصر التوربينة تؤثر على المنتج النهائي من التوربينات.