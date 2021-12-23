مراسلة «إكسترا نيوز»: وفد طبي مصري من مختلف التخصصات يصل غزة

قالت منى عوكل، مراسلة قناة «إكسترا نيوز» في غزة، إن المرحلة الثانية من إعمار غزة بدأت منذ أسبوع، مبينة أنه تم تجهيز الأراضي التي سيتم العمل عليها وتحتاج لوقت كبير للتنفيذ.

توفير المعدات اللازمة لإعمار غزة

وأضافت «عوكل» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «أحداث اليوم» المذاع على فضائية «Extra News»، اليوم الخميس، وتقدمه الإعلامية نانسي نور، أن هناك اهتماما شديدا بأدق التفاصيل وتوفير المعدات اللازمة بدقة شديدة للعمل بحرافية عالية، مبينة أن اليومين الماضيين كانت هناك أمطار مما كشف على سوء البنية التحتية في غزة التي تحتاج إلى تحسين وإعادة تأهيل الطرقات على يد المهندسين المصريين.

وفد طبي مصري يصل غزة بتخصصات مختلفة لعلاج المرضى

وأوضحت مراسلة قناة «إكسترا نيوز» في غزة، أن هناك وفدا طبيا مصريا وصل إلى قطاع غزة ويتضمن جراحين وأساتذة عظام وجراحين قلب من أجل علاج المرضى في قطاع غزة في ظل وجود قلة عدد الأطباء في قطاع غزة للقيام بالعمليات، كما أن وزارة الصحة لديها خطط لبدء العمل في النطاق الصحي بشكل أفضل الفترة المقبلة.

قصف إسرائيلي لغزة

وشهد قطاع غزة في مايو الماضي في شهر رمضان الكريم قصف لـ 11 يوما متواصلا من دولة الاحتلال الإسرائيلي وهو الأمر الذي دعا الدولة المصرية للتدخل من أجل تحقيق هدنة بين الطرف الفلسطيني والطرف الإسرائيلي، وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن توفير 500 مليون دولار.