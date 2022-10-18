أستاذ بجامعة الإسكندرية تشيد بمبادرة «المتحدة» لمكافحة الإدمان: رسالة الإعلام الحقيقية

أشادت الدكتورة مها غانم، رئيس قسم أمراض السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، بمبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بشأن الحملة التي أطلقتها للتوعية من تعاطي المخدرات، مؤكدة أن الدور توعوي ورسالة الإعلام الحقيقية ودوره البارز في الدفاع عن المجتمع كجزء من رسالته التي يحملها من أجل مواجهة الظواهر السلبية التي تهدد السلامة للجميع والتوعية بشأن الخطورة للمواد المخدرة وتأثيرها المباشر على الفرد والأسرة والمجتمع ككل.

مبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وأكدت رئيس قسم أمراض السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجب الاستمرارية في تلك الحملات التي يجب العمل عليها طوال أيام كل عام، وأن يتم بالتوازي مع تلك الحملات زيادة عدد المستشفيات التي تهتم بعلاج هؤلاء الفئات، بجانب زيادة الندوات والمحاضرات التثقيفية للشباب منذ الصغر بشأن خطورة أنواع المخدرات والضرر المتوقع أن يقع على الشخص حال تعاطيه، منوهة بأن تلك المبادرات التي تطلق تؤكد سلامة النوايا في مكافحة تلك الظواهر السلبية.

والجدير بالذكر أن المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت حملة التوعية بأضرار تعاطي المخدرات عبر وسائلها المتنوعة لتوعية المصريين في البيوت بشكل علمي بكيفية اكتشاف وجود متعاطي مخدرات، والتعامل معه، ووسائل العلاج المختلفة، وتوعية الأجيال الجديدة منذ الصغر بخطورة المخدرات وتسببها في تدمير الكثير من الأسر، حيث إن مواجهة الإدمان وتعاطي المخدرات بالتوعية لا يقل أهمية عن مواجهة الشائعات التي تهدف لتدمير الدولة، ولا يقل أهمية عن مواجهة الإرهاب.