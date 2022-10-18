تراس: أتمسك برئاسة الوزراء البريطانية للعمل من أجل المصالح الوطنية

قالت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، إنها ستقود حزب «المحافظين» الحاكم في بلادها لحين الانتخابات العامة بعد عامين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت تراس، أعربت في وقت سابق، عن أسفها لارتكاب أخطاء اقتصادية، مؤكدة تمسكها بمنصبها للعمل من أجل المصالح الوطنية، وأعلنت المسؤولة البريطانية قبولها مسؤولية المشكلات الناجمة عن السياسات الاقتصادية.

وجاءت تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية، رغم انتقادات عدد من النواب في برلمان بلادها .

تراس: نعيش أوقاتا صعبة جدا

وأضافت تراس في حديث لوسائل الإعلام البريطانية، أنه تم انتخابها لممارسة السياسة لصالح البلاد، وأوضحت المسؤولة البريطانية، أن بلادها تعيش أوقاتا صعبة جدا، ولا تستطيع ضياع الوقت للحديث عن «المحافظين»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشارت تراس، إلى وجوب القيام بالعمل، وأوضحت رئيسة الوزارء البريطانية، أن هذه هي رسالتها إلى الزملاء. وأضافت رئيسة الوزراء البريطانية، في مقابلة بهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أنها عينت وزيرًا جديدًا باستراتيجية جديدة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي.

وقالت تراس، ردا على سؤال حول تأثير سياساتها، إنها تدرك أنه صعب جداً على العائلات، وأضافت المسؤولة البريطانية، أن الفئات الأكثر ضعفاً ستحظى بالحماية في الشتاء المقبل.

رئيسة الوزراء البريطانية: تحركت سريعاً لإصلاح الأخطاء

واعترفت تراس، أن السياسات الحكومية جعلت الأمور أكثر صعوبة بالنسبة للعائلات وقدرتها على سداد قروض الرهن العقاري، وتابعت المسؤولة البريطانية قائلة، إنها تحركت سريعاً لإصلاح الأخطاء، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأوضحت تراس، ردا على سؤال حول عما إذا كانت قد أصبحت رئيسة لوزراء البلاد اسماً فقط، أنها عينت جيريمي هانت وزيرا للمال لأنها عرفت أن عليها تغيير المسار.