«ليز تراس» تغادر البرلمان بعد وضع الملكة إليزابيث تحت الملاحظة الطبية

أعلن قصر باكنجهام، أن أطباء ملكة بريطانيا «أليزابيث الثانية»، قلقون على حالتها الصحية، وأوصوا بأن تظل تحت إشراف طبي، وفق تقرير لموقع «بارونز» نقلته وكالة أنباء «فرانس برس»، بينما غادرت رئيسة الوزراء ليز تراس، البرلمان بعد وضع الملكة تحت الملاحظة الطبية.

الملكة إليزابيث تواجه صعوبات في المشي

وتعاني الملكة إليزابيث البالغة من العمر 96 عامًا من مشاكل صحية منذ أكتوبر من العام الماضي، حيث تواجه صعوبات في المشي والوقوف.

وذكرت «فرانس برس»، أنه قبل لحظات، تم تمرير مذكرات إلى رئيسة الوزراء ليز تراس وكبار أعضاء فريقها في البرلمان، مما دفعهم إلى مغادرة القاعة، على الفور، فيما غردت «تراس»، بعد ذلك مباشرة قائلة: «ستشعر الدولة كلها بقلق عميق من الأخبار الواردة من قصر باكنجهام».

وكان وريث العرش الأمير تشارلز 73 عاما، وابنه الأكبر الأمير ويليام، 40 عاما متوجهين إلى اسكتلندا، وفقا لمكتبي كلارنس هاوس وقصر كنسينجتون.