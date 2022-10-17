روسيا تقصف كييف بـ28 طائرة مسيرة.. وفصل محطة «زابوريجيا» النووية عن الشبكة

اتهم نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني القوات الروسية بقصف مبني سكني في كييف، باستخدام طائرة «كاميكازي» روسية، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، فيما نجحت فرق الإنقاذ في إنقاذ 19 شخصا، حسبما ذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية.

وقال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، إن جثة سيدة انتشلت من تحت أنقاض منزل في منطقة شيفتشينكيف، بعد تعرضه لهجوم بطائرة مسيرة، فيما تواصلت جهود البحث عن شخص آخر، مضيفا أن 5 انفجارات وقعت بعد توجيه 28 طائرة دون طيار إلى المدينة.

شميهال: نحتاج لمزيد من الدعم لأوكرانيا

من جهته، قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، إن القوات الروسية هاجمت منشآت مدنية ومنشآت للطاقة في أوكرانيا، ومبنى سكني في كييف، مطالبا العالم بتقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا، وتشديد العقوبات على روسيا.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مستشار الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولياك، مطالبته بطرد روسيا من مجموعة العشرين، بعد الموجة الجديدة من هجمات الطائرات المسيرة التي تشنها على أوكرانيا.

وكشف حاكم مدينة أوديسا، ماكسيم مارشينكو، عن تصدي الدفاعات الجوية الليلية لست طائرات «كاميكازي»، فيما وقالت الشركة الأوكرانية المشغلة لمحطة الطاقة النووية في «زابوريجيا»، إنها فصلت المحطة عن مصدر الطاقة الخارجي نتيجة القصف الروسي.

طابور من شاحنات البضائع قرب جسر كيرتش

وذكرت وكالة الأنباء الروسية «تاس» أن السلطات الروسية سمحت للحافلات بعبور جسر القرم مرة أخرى، بعدما تضرر في هجوم قبل أيام قليلة.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية «من المحتمل أن تواجه روسيا تحديات لوجستية أكثر حدة، نتيجة تفجير جسر كيرتش»، مضيفة أن «طابورا طويلا من شاحنات البضائع تنتظر، ولا يزال الطريق مسدودًا قرب من المعبر».