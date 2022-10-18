محلل اقتصادي: مطالب أمريكا من أوبك بلس «دمها تقيل ومستفزة»

اعتبر الكاتب الصحفي والمحلل الاقتصادي سيد جبيل المطالب الأمريكية من أوبك بلس «دمها تقيل ومستفزة»، مشبهًا الأمر بأنه محاولة لتربيع الدائرة، في الوقت الذي يعتبر ذلك مستحيل، لافتًا إلى أن واشنطن تطلب من أوبك بلس زيادة انتاج النفط في الوقت الذي لديها أكثر من حل.

أمريكا فرضت عقوبات على الدول العظمى في البترول والغاز

وأوضح جبيل خلال لقائه مع برنامج «كلام في السياسة» الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن سياسات الولايات المتحدة تغلق محابس النفط لديها وتطلب من دول أوبك بلس ضد مصالحها، مشيرًا إلى أن الدول العظمى في البترول والغاز مثل روسيا وإيران وفنزويلا تحت عقوبات أمريكية وقدراتها مشلولة.

وأشار إلى أن الإغلاق على تصدير البترول والغاز لدول مثل روسيا وإيران وفنزويلا والتي تعتبر قوى عظمى في البترول والغاز مؤكدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر منتج للبترول في العالم وتستطيع حل المشكلات في السوق الامريكية وتساهم في حل كافة المشاكل لافتًا أنها لجأت للاحتياطي، موضحًا أن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في معاقبة روسيا وفي نفس الوقت الانتفاع ببترولها وغازها.