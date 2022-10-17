عميد «سياسة بني سويف»: قرار أوبك+ فني من الدرجة الأولي.. ومصر تسانده

قالت الدكتورة نجلاء بكر، عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، إنّ بيان وزارة الخارجية المصرية الصادر لدعم موقف المملكة العربية السعودية في شرحها للاعتبارات الفنية الخاصة بقرار أوبك+ جيد، بينما تشهد الأمور الدولية حاليا حالة من التشابك على الساحة العالمية كافة.

وأضافت «بكر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية CBC، أن بيان وزارة الخارجية المصرية لدعم السعودية، أكد على أن القرار ليس سياسيا، حيث أن الهدف من قرار المملكة ليس لتخفيف حدة العقوبات المطبقة على روسيا خلال حربها على أوكرانيا، بقدر ما هو قرار فني من الدرجة الأولي وجاء لإحداث التوازن.

مشكلات أمريكية

وتابعت بأنّ القرار السعودي أثار مشكلات عده من قبل الجانب الأمريكي، والذين اعتبروا بأنه قرار سياسي لدعم روسيا في حربها على أوكرانيا، ولتخفيف حده العقوبات، لكن دول الخليج والسعودية أعلنوا أن القرار فني الهدف منه دعم الأسوق وإعطاء صورة حقيقية للنفط وليس له أي علاقة بالسياسة العالمية.

تضرر أمريكا وأوروبا

وعن تضرر أمريكا وأوروبا بسبب النفط أو الغاز، فأوضحت أنّ الأمر سيكون له انعكاسات اقتصادية سلبية كبرى على الدول الكبرى كالدول الأوروبية وأمريكا أو دول الشرق الأوسط، متابعة: «أوروبا تضررت بشكل كبير وبدأت ترسل إنجلترا وألمانيا حوالي 500 مليون يورو لتخفيف الحدة على المستهلكين في الغرب، وللسيطرة على الأسعار، والتكلفة دي هتجدد الصراع ضد الجانب الروسي، والصراع شديد جدا وشكلها هتستمر لأنها ستنتهي بالدولة المهيمنة على العالم».