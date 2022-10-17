الإمارات: قرار خفض الإنتاج في «أوبك» ليس سياسيا.. وتراجع إمدادات البنزين بفرنسا

شهدت الساحة الاقتصادية العالمية، خلال الساعات القليلة الماضة، عدة أحداث، كان من أبرزها، دفاع الإمارات عن قرار خفض الإنتاج في «أوبك»، فيما واصلت إمدادات البنزين في محطات الوقود في التراجع.

وزير إماراتي: قرار خفض الإنتاج كان فنيا بحتا

وفي 5 أكتوبر الجاري، وافقت مجموعة «أوبك+»،على خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا انطلاقا من نوفمبر المقبل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، إن قرار خفض الإنتاج في «أوبك» ليس سياسيا كما يحاول البعض وصفه، مضيفا إن القرار كان بالإجماع وفنيا بحتا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

الغيص: هدف «أوبك» هو الحفاظ على استقرار السوق

وفي وقت سابق، أشار الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، هيثم الغيص، إلى أن هدف المنظمة والمنتجين من خارجها هو الحفاظ على استقرار السوق، مضيفا خلال زيارته للجزائر، أن أسواق النفط تمر بمرحلة من التقلبات الشديدة، وفقا لما ذكرته قناة «المملكة» الأردنية.

وامس الأحد، قال خادم الحرمين الشريفين، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، إن «الرياض» تعمل جاهدة على دعم استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية، مضيفا في خطاب ملكي سنوي، إن بلاده تسعى حثيثا نحو ضمان أمن إمدادات الطاقة الضرورية، ومواجهة التغير المناخي والتنمية الاقتصادية المستمرة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي فرنسا، قالت رئيسة الوزراء، إليزابيث بورن، أمس الأحد، إن إمدادات البنزين في محطات الوقود واصلت الانخفاض مطلع الأسبوع الجاري بسبب إضراب مستمر في شركة «توتال إنرجيز» النفطية، مضيفة في مقابلة مع قناة «تي إف 1» التلفزيونية المحلية، إن نحو 30% من المحطات تعاني من مشكلة في الإمدادات على الأقل لنوع واحد من أنواع الوقود.

رئيسة الوزراء الفرنسية تدعو إلى إنهاء الإضراب

وبموجب خطة الاستدعاء، صدرت أوامر لبعض العمال بالعودة للعمل بهدف ضمان استئناف الحد الأدنى من الخدمات، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ودعت بورن إلى إنهاء الإضراب، وقالت رئيس الوزراء الفرنسية، إن إذا كانت الأوضاع متوترة فستمضي السلطات في الاستدعاء.

وأوضحت بورن، أن هناك اتفاق على الأجور وقعت عليه المنظمات التي تمثل غالبية الموظفين في «توتال إنرجيز»، مشيرة إلى أن على العمال العودة للعمل.

وتابعت بورن قائلة، أن الحكومة الفرنسية، ستقر مشروع قانون موازنة 2023 باستخدام صلاحيات دستورية خاصة «المادة49.3 من الدستور»،تسمح لها بتجاوز التصويت في البرلمان.

كازاكس يدعم زيادة 75 نقطة أساس في أسعار الفائدة في أكتوبر الجاري

من جانبه، دعا عضو مجلس محافظي «البنك المركزي الأوروبي»، مارتينز كازاكس «لاتفيا»، إلى رفع أسعار الفائدة إلى ما بعد نهاية 2022، مرجحا استمرار التضخم المرتفع. ودعم كازاكس، زيادة 75 نقطة أساس في أكتوبر الجاري و50 أو 75 نقطة أخري في ديسمبر المقبل.

وفي سياق أزمة الطاقة التي تعاني منها أوروبا، تعتزم «مفوضية أوروبا» اقتراح آلية من شأنها الحد من تقلبات الأسعار في «تايتل ترانسفير فاسيليتي»، نقطة تجارة افتراضية للغاز الطبيعي في هولندا، لكبح جماح أزمة الطاقة.

وفي الجزائر، أطلقت شركة «سوناطراك»، أولى الاختبارات لتشغيل «بالمرسى»، واحدة من أكبر محطات تحلية مياه البحر، وقالت في بيان، إن مشروع المحطة يعد أحد المشاريع الاستراتيجية، الهادفة لتحقيق استراتيجية صناعية حقيقية.

وتسعى السلطات الجزائرية، لتوفير 12 ألف متر مكعب يوميا عن طريق استغلال المحطة كمرحلة أولية، على أن يتم تطوير المحطة في المرحلة النهائية لتصل إلى 60 ألف متر مكعب، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.