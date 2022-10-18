فحص 952 مواطنًا بالبحر الأحمر في قافلة لجامعة عين شمس ضمن «حياة كريمة»

انطلقت فعاليات قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة البحر الأحمر، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، وتم تقديم الخدمة الطبية المجانية لـ952 مواطن وتم توقيع الكشف الطبي عليهم بعيادات العظام والقلب والصدر والباطنة والمناظير والمسالك البولية والأطفال والجراحة العامة والأسنان والرمد والمخ والأعصاب والأنف والأذن والحنجرة بعيادة الأمراض النفسية والعصبية وذلك بمقر الوحدة الصحية بحلايب ومستشفى الشلاتين المركزي.

وأضافت الجامعة في بيان لها، أنه تم إجراء التحاليل الطبية وصرف الأدوية مجاناً لـ 900 مستفيد من صيدلية القافلة، فضلاً عن تحويل 35 حالة لتلقي العلاج بمستشفيات جامعة عين شمس بالقاهرة مجاناً، وذلك برعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور أسامة منصور القائم بعمل عميد كلية الطب.

وخلال اليوم الأول لانطلاق فاعليات القافلة، أجرى سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على القافلة جولة تفقدية داخل مقر القافلة والاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية و الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

كما تفقد أعمال فصول محو الأمية وتعليم الكبار بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ، حيث قامت إدارة تعليم الكبار بالشلاتين بإجراء اختبار تحديد مستوى لستة دارسين.

وفي مدينة حلايب تم تنظيم عدد من حملات التوعية للمحاضر والمدرب الدولي الدكتور طارق عبد الفتاح حول أمراض الخريف والشتاء وطرق الوقاية منها والتنمر والمسئولية الإجتماعية.

ومن المقرر أن تستمر أعمال القافلة السابعة التي تطلقها جامعة عين شمس لخدمة أهالي مدن حلايب والشلاتين وأبو رماد، حتى 20 من أكتوبر الجاري ضمن سلسلة القوافل التنموية الشاملة التي تنظمها الجامعة لمحافظات الجمهورية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.