«حياة كريمة» تنشئ 8 مجمعات خدمية وزراعية في مركز أبو قرقاص بالمنيا

تشهد محافظة المنيا أعمال تطوير ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي تستهدف تحسين الخدمات في القرى الريفية التي تعاني محدودية ونقص في الخدمات، وهو ما تركز عليه «حياة كريمة» لتحسين مستوى المعيشة.

ويجري إنشاء 8 مجمعات خدمية وزراعية بالمجالس القروية بمركز أبو قرقاص في محافظة المنيا، بحسب ما أعلنته مؤسسة حياة كريمة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، بنسب إنجاز تفوق 98٪ للمجمعات الخدمية.

تقسيمة المجمعات الخدمية

وتشمل الـ8 مجمعات خدمية «السجل المدني، الشهر العقارى، التموين، التضامن الاجتماعي والبريد»، وغيرها من الخدمات التكنولوجية بالمجمعات الخدمية.

ومن المقرر يتام تسليم المجمعات الخدمية في مركز أبو قرقاص التابع لمحافظة المنيا بالكامل خلال الأيام المقبلة؛ لدخولها حيز التنفيذ لتقديم خدماتها للأهالي.

ومن بين الخدمات التي قدمتها مبادرة حياة كريمة إلى أهالي المنيا خلال الفترة الأخيرة، محطة صرف بقرية كفر عبد الخالق التابعة لمركز العدوة، وكذلك محطة رفع وخط طرد بتكلفة تصل لـ 40 مليون جنيه، ووحدة طب الأسرة على مساحة 1424 مترا وتخدم 8732 نسمة، ووحدة لتنمية الأسرة والطفولة.

مشروعات حياة كريمة في المنيا

وانشأت حياة كريمة مجمعًا للخدمات بقرية بني عامر على مساحة 900 متر، لخدمة نحو 9 آلاف نسمة من سكان القرية، فضلا عن مجمع زراعي على مساحة 530 مترا، ويخدم العدد ذاته.

وتشمل مشروعات حياة كريمة في المنيا، 192 قرية بـ 757 تابعا، بإجمالي 32 وحدة محلية، على نطاق 5 مراكز، وإدراج مركزي «بني مزار، وسمالوط» ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية.