أبطال «صلة» من إنتاج جامعة عين شمس يجذبون الجمهور بمسرح الطليعة

نجح أبطال العرض المسرحي «صلة» من إنتاج جامعة عين شمس، في جذب الجمهور العام، على مدار أسبوع من تقديم العرض على خشبة مسرح الطليعة التابع لوزارة الثقافة.

وقال أحمد علاء، مخرج عرض «صلة»، إن العرض مأخوذ عن قصة قصيرة للكاتب الكبير يوسف إدريس بعنوان «أكان لابد يا لي لي أن تضيئي النور» ضمن مجموعة «بيت من لحم»، من خلال دراماتورج محمد السوري.

وأوضح المخرج، في بيان، أنه تم تقديم العرض لأول مرة على مسرح جامعة عين شمس، مضيفا أنه تم تصعيد العرض ونجحنا في الحصول على جائزة المركز الثاني عام على الجامعات المصرية.

العرض نال عدة جوائز

وأضاف «علاء»، أنه من خلال مشاركتنا في مسابقة مهرجان إبداع في نسخته العاشرة والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، حصلنا على عدة جوائز وهي جائزة أول إخراج و أول تأليف وأول موسيقى وأفضل ممثلة «مركز أول» أفضل ممثل «مركز ثاني» أفضل ممثلة «مركز ثاني»، مشيرًا إلى أنه تم تقديم العرض المسرحي لمدة يومين على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون، وأخيرا عرض مسرح الطليعة بالعتبة لمدة أسبوع.

وأكد أبطال العمل، أن الوقوف في عرض أمام الجمهور العام وبدعم من مسرح الدولة هي نقلة هامة وكبيرة في مسيرتهم الفنية، مؤكدين أن الدولة المصرية لا تتوانى عن إظهار إبداعات وطاقات الشباب في كل المجالات و أن الفرصة التي حصلوا عليها من خلال مسرح الدولة هي حلم سيواصلون سعيهم في استثماره وتحقيق مزيد من الأعمال الفنية الراقية التي يستحقها الجمهور المصري، خاصة وأن المسرح المصري له قيمة فنية كبيرة وأن الجمهور المصري شعب متذوق للفن بدرجة كبيرة، وأعربوا عن فرحتهم بما لمسوه من ردود فعل إيجابية واستحسان كبير من الجمهور وهو ما يمثل دفعة قوية لهم في الخطوات القادمة.

أشرف زكي يؤكد دعمه للقائمين على العرض

وشهد العرض المسرحي عددًا من القامات الفنية المهمة، من بينهم الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، الذي أكد أنه سيدعمهم وسيسعى إلى تسويق العرض المسرحي على نطاق جماهيري واسع نظرًا لتميز وجودة العمل الفني الذي قدمه أبطال العرض وكافة القائمين عليه.

يذكر أن العرض تدور أحداثه في حي شعبي بالباطنية ويتناول العرض فكرة النفس البشرية من خلال العديد من الشخصيات التي تعكس الواقع بصورة كبيرة.