جنايات أمن الدولة تستكمل محاكمة 20 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة اليوم بمجمع محاكم طرة، جلسة محاكمة الإخواني محمود حسين، ومدحت الحداد، و18 متهما، منهم 7 محبوسين، في قضية الانضمام لجماعة إرهابية وتهريب أموال إلى الخارج.

الانضمام لجماعة إرهابية

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 7449 لسنة 2922 النزهة، قيام المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف الدستور والقانون، غرضها التحريض على العنف وترويع المواطنين والدعوة إلى تعطيل أحكام القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

تهريب أموال للخارج

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين في الفترة من عام 2015 وحتى مارس 2021، هرّبوا أموال إلى الخارج، وحازوا مطبوعات تحريضية ضد الدولة المصرية.

إدراج المتهمين على النشرة الحمراء

وكانت محكمة الجنايات، في وقت سابق، أمرت بإدراج 6 متهمين على النشرة الحمراء، وهم «محمود حسين أحمد، معاذ عبدالعظيم، عاصم محمد حسين، محمد زناتي، مدحت أحمد، وأحمد ياسر»، فضلًا عن إصدار أمر بضبط وإحضار المتهمين «أحمد حماد، عبدالرحمن أحمد، محمد النجار، محمود أحمد علي، أحمد صالح، وليد أحمد، أحمد ربيع.