اليوم.. وصول 15 ألف سائح إلى الغردقة ومرسى علم

تستقبل مطارات الغردقة ومرسى علم، اليوم الثلاثاء، 99 رحلة طيران سياحية منتظم وشارتر قادمة من مطارات أوروبا، تقل حوالي 15 ألف سائح من 11 جنسية أوربية، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات أمنية ووقائية واحترازية مشددة.

الغردقة تستقبل 82 رحلة جوية

وقال مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن»،إن مطار الغردقة يستقبل 82 رحلة جوية، تقل حوالي 12 ألف راكب، كما يستقبل مطار مرسي علم 17 رحلة طيران، تقل حوالي 3 آلاف سائح، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة ومراجعة الإجراءات بصالات الوصول والاستقبال.

تدفق سياحي على مطار الغردقة

من جانبه، قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر في تصريحات عبر إحدى القنوات الفضائية أمس، إن مطار الغردقة يشهد تدفقًا سياحيًا جيدًا، ولا يوجد أي تكدس للسائحين، سواء في صالات الوصول والاستقبال أو السفر، وهناك حالة انضباط في إنهاء إجراءات الوصول والاستقبال، ولا يوجد أي تأخير، ويتم نقل السائحين إلى الفنادق بواسطة شركات السياحة عقب انتهاء من إجراءات الوصول.