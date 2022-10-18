الرئيس الأوكراني: روسيا استهدفت مواقع للطاقة في كييف بـ 3 غارات

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنّ روسيا لا تنوي تغيير نهجها الإرهابي باستهداف مواقع مدنية، إذ أنها تقوم بما في وسعها لترويع المدنيين وقتلهم، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل

كما أفادت وكالة أنباء رويترز، بسماع دوي انفجارات جديدة في كييف، منوهة إلى تصاعد أعمدة الدخان بعد انفجارات في شمال كييف.

انفجارات جديدة في كييف

وأعلنت الرئاسة الأوكرانية، أن 3 غارات روسية استهدفت 3 مواقع للطاقة في كييف، موضحة أن روسيا قصفت منشأة للطاقة في دنيبرو. كما تجددت الغارات الروسية على منشآت للطاقة في كييف وزابوريجيا وجيتومير، وأكد حاكم زيتومير الأوكرانية، انقطاع الكهرباء والماء بعد تلك الهجمات.

وأكدت تقارير أوكرانية، استمرار حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء البلاد بسبب الهجمات الروسية.

وفي سياق متصل، أعلنت الطاقة الأوكرانية، أن روسيا اختطفت موظفين كبيرين من محطة زابوريجيا النووية ومكانهما مجهول.