آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.. سقوط طائرة وظلام وتدريبات بالنووي

تتصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية يوما بعد يوم خاصة بعد إعلان حلف شمال الأطلسي إجراء تدريبات نووية بتسليح أمريكي قوي، في الوقت الذي قصفت روسيا صباح أمس الإثنين محطات كهرباء أوكرانية، وغطى الظلام نحو ثلاثة أرباع العاصمة كييف التي لم تستطع الرد لعدم استلام حتى الآن أنظمة الدفاع الجوي المختلفة خاصة الأمريكية منها.

أوكرانيا تغرق في الظلام في آخر أخبار روسيا وأوكرانيا

وأصدر رئيس وزراء أوكرانيا، دنيس شيمجال، بيانا صباح أمس الاثنين يوضح أن روسيا استهدفت 3 منشآت حيوية أوكرانية من بينها العاصمة كييف، ما تسبب في انقطاع الكهرباء في مئات البلدات في ساعات عصيبها عاشتها أوكرانيا.

أوكرانيا تشهد 5 ضربات من طائرة درون

وتابع رئيس الوزراء الأوكراني، أن بلاده تلقت 5 ضربات عن طريق طائرات مسّيرة عن بعد على مناطق وسط شرق وشمال شرق أوكرانيا وسط تحرك فرق الطوارئ لرفع الأنقاض، في الوقت الذي ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده أسقطت بعض الطائرات المسّيرة التي هاجمتها.

سقوط طائرة عسكرية روسية في آخر أخبار روسيا وأوكرانيا

أما روسيا فقد سقطت طائرة عسكرية روسية من طراز طراز سو-34 على مبنى سكني مكون من 9 طوابق وسقط 3 قتلى و 15 مصاب من بينهم طفل بعد عطل فني مفاجئ في محرك الطائرة فيما نجا طاقم الطائرة بعد استخدام المظلات، فيما طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتحرك وزارة الطوارئ والصحة إلى المنطقة المنكوبة لمتابعة الأمر، وشهد اليوم خبرا حزينا لروسيا بإعلان وفاة أحد أكبر علماءها في الطاقة النووية وتكنولوجيا الغواصات النووية، أشوت سركيسوف، عن عمر 99 سنة، ووصفت روسيا بهذا بأنه «خسارة لا يمكن تعويضها للعالم والمجتمع العلمي الروسي».

الخارجية الروسية تفتح النار على أمريكا في أخر أخبار روسيا وأوكرانيا

وهاجمت اليوم، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريحات لوسائل إعلام محيلة، الولايات المتحدة الأمريكية التي تسعى لنشر أكاذيب إعلامية مضللة باستخدام وكالات أجنبية رخيصة الثمن، لأن أمريكيا تهدف لقتل أكبر عدد من الروس بأياد أوكرانية.

أمريكا ترد بمشاركة في التدريبات النووية للناتو في تطور جديد حول آخر أخبار روسيا وأوكرانيا

فيما أعلنت اليوم الولايات المتحدة الأمريكية على لسان أحد المسؤولين في وزارة الدفاع فيها أن الأزمة الروسية الأوكرانية ستطول ولكن الناتو سيظل يدعم أوكرانيا، مبينا أن القاذفات الأمريكية بي 52، في الوقت الذي رفضت المجر وهي إحدى دول الاتحاد الأوروبي توفير أماكن لتدريب المجندين الأوكران على أراضيها وسط تحالف بينها وبين موسكو وسط غضب أوروبي مكتوم من هذا التصرف.