وزيرا زراعة مصر والجابون يبحثان التعاون المشترك

إستقبل السيد القصير وزير الزراعه وإستصلاح الأراضي السيد/ تشارلز مافي إيلا - وزير الزراعه الجابوني والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء بحث تفعيل اوجه التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الزراعيه المختلفة.

خلال اللقاء رحب "القصير" بالوزير الجابوني مؤكدا على دعم الحكومه المصرية لدوله الجابون الشقيقة مؤكدا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس لجمهوراية بتقديم كل اوجه الدعم إلى الأشقاء الأفارقه في كافه المجالات المتعلقة بقطاع الزراعة وخاصة الأمن الغذائي والإكتفاء الذاتي.

تعزيز فرص الإستثمار في الجابون

كما أشار القصير أن مجالات التعاون مع الجابون من الممكن أن تشمل الثروة السمكية والداجنة وإستنباط أصناف تقاوي المحاصيل الاستراتيجية عالية الإنتاجيه من الأرز والذرة وتطوير الميكنة الزراعية وتعزيز فرص الإستثمار في الجابون، والتعاون في مجال البحوث الزراعية والتدريب وبناء قدرات الكوادر البشرية بالمركز الدولي المصري للزراعة التابع للعلاقات الزراعية الخارجية بالوزارة.

واضاف "وزير الزراعة "ان الدول الأفريقية حاليا في أشد الاحتياج إلى التعاون والتكامل خاصةً في ظل التحديات العالمية مثل الأزمة الروسية الأوكرانية والتغيرات المناخية التي لها تاثير كبير على قطاع الزراعة والعاملين به .

ومن جانبه تقدم السيد/ تشارلز - وزير الزراعه الجابوني بالشكر لنظيره المصري لحسن إستقباله والوفد المرافق مشيدًا بعمق العلاقات الثنائيه بين البلدين وما تبذله وزاره الزراعة المصرية من جهود ملموسة حيث تمتلك مصر تكنولوجيا وقدرات والمقومات التي تمكنها من إحداث طفره في التعاون الزراعي.

التعاون في تحسين انتاج الأرز

كما أشار الوزير الجابوني إلى امكانية التعاون في زراعة وتحسين انتاجية الارز والذرة مشيرا إلى أن هناك فرصًا للاستثمار الزراعي في بلاده .

وفي نهاية اللقاء إتفق الوزيران على سرعة الانتهاء من إعداد مذكرة التفاهم المقترحة بين الجانبين في مجال الثروة السمكية فضلًا عن امكانية انشاء مزرعة مشتركة يمكن من خلالها نقل التكنولوجيات الحديثة في مجال الزراعة الى الجابون وتشكيل لجنة فنية زراعية مشتركة من الجانبين لتنفيذ ومتابعة ما يتم الإتفاق عليه.

بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وسفير جمهورية الجابون بالقاهرة والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية .