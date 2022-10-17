رئيس جهاز الثروة السمكية: نشرت 210 أبحاث علمية خلال حياتي المهنية والأكاديمية

قال الدكتور صلاح الدين مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إنه درس الدكتوراه في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1990 وحتى 1994، وحينها كان من أوائل دفعته، إذ تخرج في كلية الطب البيطري بجامعة الزقازيق «كنت من أوائل الدفعة دائما، وبعد ما خلصت الماجستير سافرت لدراسة الدكتوراه».

دراسته في أمريكا

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية CBC، أنه خلال دراسته في الولايات المتحدة الأمريكية تعلم التكنولوجيا الجديدة في البحث العلمي، وأنهى رسالة الدكتوراه الخاصة به، قائلا: «اهتميت جدا بالعلم والبحث العلمي، وركزت بعد عودتي من جامعة تكساس أني أعمل دكتور في كلية قناة السويس، وحينها أنتجت 65 بحث علمي في غضون 10 سنوات».

واستطرد: «بمجرد ما أخذت الأستاذية هاتفتني أكبر المراكز الدولية حول العالم حتى أعمل معاهم، لأني كنت عامل 65 بحث، واشتغلت ساعتها مع الهيئة الاستشارية الدولية لتنمية الموارد الزراعية ومقرها واشنطن لمدة 5 سنوات، وعملت خبير استشاري في منظمة الصحة العالمية بميونخ وباريس وروما، وخبير رئيس برنامج صحة الأسماك في إفريقيا وغرب آسيا، وبشرف على 12 دولة فيما يخص الثروة السمكية».

جامعة ستانفورد

وأوضح أنه حاليا نشر أكثر من 210 بحث علمي على مستوى العالم، ما اعتمدت عليه تقرير جامعة ستانفورد الذين ينشرون أكبر قدر ممكن من الأبحاث العلمية.

وأكمل: «رشحت لرئاسة جهاز حماية وتنمية الثروة السمكية منذ عامين، وكان هناك ملفات كثيرة متعثرة، وعملنا إنجازات كبيرة في مجال الثروة السمكية وتطوير في ملفات كثيرة، والرئيس السيسي وجه بتحويل الجهاز لآخر قوي بمستجدات وقوانين وتحديثات تتواكب مع العصر الحالي».