تحسن حالة طقس الإسكندرية اليوم مع توقعات بسقوط أمطار ليلا

تحسنت حالة الطقس في الإسكندرية اليوم، وذلك بالتزامن مع آخر أيام الطقس المتقلب، حيث عادت الشمس للسطوع في الساعات الأولي من الظهيرة، وبدأت السحب تقل تدريجيًا مع عدم سقوط أمطار، ليكتب هذا اليوم مشهد النهاية للنوة الثانية في شتاء 2022-2023 والتي بدأت منذ أيام وانتهت.

ويأتي تحسن حالة الطقس اليوم في الإسكندرية، بعد طقس مضطرب خلال الأيام الماضية متمثل في تراكم السحب والغيوم، ومع إشراق الشمس وهدوء الرياح، وتأتي توقعات هيئة الأرصاد، بسقوط أمطار بنسبة 50% مساء اليوم، على الرغم من تحسن الطقس صباحًا.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إن طقس الإسكندرية اليوم مبشر حتى الآن حيث لم تهطل أي أمطار وفقا لما رصده رجال الصرف الصحي المتمركزين في كافة مواقع الإسكندرية، وذلك في ظل المتوقع بأن تشهد الإسكندرية اليوم طقسا معتدل الحرارة نهاراً، لطيف إلى مائل للبرودة أول الليل والصباح الباكر، مع نشاط للرياح.

اليوم تنتهي حالة الطوارئ في المحافظة

وأضاف «نافع» لـ«الوطن»، أن ذلك يأتي مع توقعات بأن حالة الطقس اليوم بالإسكندرية، هي آخر أيام النوة، والتي تنتهي بعدها حالة الطوارئ التي انطلقت منذ يوم السبت، ويستمر العمل بها لحين تحسن الطقس، يوم الأربعاء.

توقعات أمطار الإسكندرية اليوم

وأشار إلى أن هناك توقعات بهطول أمطار على الإسكندرية في ساعات الليل، بدرجة خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً بنسبة حدوث 50 %، على أن تكون فرص سقوط الأمطار عقب فترة الظهيرة وليلا.