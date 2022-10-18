وكيل «تعليم مطروح»: سد عجز المدرسين في الضبعة من خلال عقود بالحصة

قال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه جرى سد عجز المعلمين في معلمي المواد الدراسية بمدارس الضبعة، عن طريق التعاقد مع مدرسين جدد بنظام الحصة.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية لـ«شحاتة»، مر فيها على المدارس، لمتابعة ورصد وتقييم مسار الدراسة، وانضباط العملية التعليمية، بحضور محمد راتب مدير الإدارة التعليمية، وزار الحجرات الدراسية والفصول التعليمية والمكتبة وحجرات الأنشطة، متابعًا شرح المعلمين للمناهج، ومدى تفاعل الطلاب.

التوجيه بحظر العقاب البدني

ووجه مدير إحدى المدارس بحظر استخدام العقاب البدني ضد الطلاب، وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي حال تجاوز الطلاب أثناء اليوم الدراسي، مشددًا على ضرورة التعامل مع الطلاب بأسلوب تربوي.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم ضرورة تسليم الكتب للطلاب دون التقيد بدفع المصروفات الدراسية والطلاب المحولين من مدارس أخرى، وفق توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمراعاة الجانب الإنساني والاجتماعي والنفسي للطلاب، وتفعيل حصص المشاهدة للطلاب عبر الشاشات التفاعلية والسبورات الذكية في معمل الحاسب الآلي.

توسعات إنشائية لارتفاع أعداد الطلاب

وخلال جولته التفقدية لاحظ وكيل تعليم مطروح احتياج مدرسة محمد خليل لتوسعات إنشائية جديدة وعاجلة، لمواجهة وحل مشكلة ارتفاع الكثافة الطلابية بالفصول، كذلك احتياج سور المدرسة للتعلية نظرًا لارتفاع منسوب الشارع المجاور للمدرسة، ووجه إدارتي التخطيط والمتابعة والتخطيط والمشروعات للتنسيق بشأن الإجراءات الخاصة بالتوسعات المطلوبة وتعلية السور، كما وجه مسئولي إدارة الضبعة بالبدء في زيادة مساحات التشجير بمدرسة محمد خليل والاهتمام بحديقة المدرسة في اطار المبادرة الرئاسية مائة مليون شجرة.