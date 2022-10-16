وكيل «تعليم مطروح» يشارك في مباراة كرة قدم مع طلاب سيدي عبدالرحمن (صور)

شهد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، تدشين اليوم الرياضي في مدارس سيدي عبدالرحمن بإدارة العلمين التعليمية، من أجل تحفيز الطلاب على ممارسة الرياضة والتمتع باللياقة البدنية وممارسة الأنشطة التربوية المتنوعة، والعمل على دعم الأنشطة الرياضية والمواهب المتميزة في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، في ظل مشاركة المدارس في مختلف المسابقات والبطولات الرسمية التي تنظمها وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة على مدار العام، وذلك بحضور سحر الحناوي، مدير إدارة العلمين، ومسعد بدوي، وكيل الإدارة التعليمية.

وبدأ وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح فعاليات اليوم الرياضي بحضور طابور الصباح والاستماع لفقرات الإذاعة المدرسية، وشارك الطلاب في جزء من مباراة كرة قدم بالملعب الخماسي في مدرسة سيدي عبدالرحمن الإعدادية الثانوية المشتركة.

إنشاء أول معمل للدراسات الاجتماعية

واستمع وكيل تعليم محافظة مطروح لفكرة من وليد عبدالعظيم، معلم الجغرافيا في مدرسة سيدي عبدالرحمن، حول إنشاء أول معمل للدراسات الاجتماعيه وتحويل مناهج المرحلة الثانوية إلى مسرحيات منهجية لتبسيط المعلومة وسرعة توصيلها للطلاب، وكذلك عمل مجسم ناطق للكرة الأرضية وعمل توأمة مع المدارس الأخرى في سيدي عبدالرحمن لتبادل الخبرات بين المعلمين في كافة المواد الدراسية وتحقيق الطلاب أقصى استفادة ممكنة من تلك الأفكار.

اكتشاف مواهب الطلبة

وتابع وكيل «تعليم مطروح» فعاليات اليوم الرياضي بمدارس تحيا مصر الابتدائية والإعدادية وممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والموسيقية والفنية، مؤكدا أن الوزارة تهدف من ذلك لاكتشاف المواهب الطلابية في كافة المجالات وتنمية وصقل المهارات مع جذب الطلاب إلى المدرسة.