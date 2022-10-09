رجال الإسعاف يضربون المثل في الأمانة.. اثنان أعادا مليون جنيه لصاحبها

لم يكتف رجال هيئة الإسعاف بنقل المرضى والمصابين إلى المستشفى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والحفاظ على أرواحهم، بل ضربوا المثل والنموذج بعد تكرار عثورهم على مبالغ مالية ضخمة في حوادث وإعادتها إلى أصحابها، ليضربوا أروع الأمثلة في الأمانة والحرص على إرجاع المال إلى صاحبه حتى لو فارق الحياة، وكان آخر هذه المواقف هو عثور أحدهم على مبلغ مالي كبير في المنيا وإعادته إلى أصحابه.

العثور على 250 ألف جنيه في المنيا

في محافظة المنيا، عثر رجلان من هيئة الإسعاف وهما جرجس عوض نحيب، وعمر مرسال رزق، على 250 ألف جنيه، بعدما أصيب سائق ومندوب مبيعات في حادث انقلاب سيارة مستلزمات طبية على الطريق الصحراوي الشرقي، وعقب نقل المصابين إلى المستشفى اتجها إلى مركز الشرطة لتسليم المبلغ دون الحصول على مقابل مادي.

العثور على مليون و25 ألف جنيه

وفي محافظة أسيوط عثر الشابان شنودة معوض نخلة، مسعف بوحدة إسعاف مركز القوصية، وحسن محمد حسن، سائق سيارة الإسعاف، على مليون و25 ألف جنيه في الحقيبة بجانب جثة هامدة نتيجة حادث سيارة ملاكي، وعقب توصيل الجثة إلى المستشفى ذهبا إلى مركز الشرطة لتسليم المبلغ إلى نائب المأمور، وأثناء تحرير المحضر جاء شقيق المتوفى وتم تسليمه المبلغ في محضر تسليم.

تسليم 923 ألف جنيه

آخر مواقف الشهامة تمثلت في عثور الشابين عماد رويس لبيب، والسائق علاء أحمد إبراهيم، العاملان في نقطة إسعاف مدخل جهينة الصحراوي بمحافظة سوهاج، على مبلغ مليون 923.20 ألف جنيه وهاتفي محمول داخل سيارة برفقة مصابين، وعلى الفور تواصلا مع أهل المصابين وتم تسليم المبلغ في محضر تسليم أمانات، ورفضا أي مبالغ مالية، معللين ذلك بأن واجبهم الحفاظ على حياة المصابين وممتلكاتهم.