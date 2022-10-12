والد «شهيد الشهامة» بالشرقية بعد إعدام المتهم: «رحت المقابر عشان أفرحه»

قدم الحاج صلاح أحمد الليثي مقيم بقرية أولاد موسى التابعة لمركز أبو كبير، الشكر للقضاء المصري العادل، وذلك في أول تعليق له بعد الحكم بإعدام المتهم بقتل ابنه بعدما تدخل ليرد عدوانه عن جارتهم وابنتها ما جعل الأهالي يلقبونه بـ«شهيد الشهامة».

وقال والد شهيد الشهامة في تصريحات لـ«الوطن»: «كنا نريد القصاص وهو ما حدث بالقانون، والحكم جعل النار تهدأ في قلوبنا، وإن كان ألم الفراق والبعد يلازمنا دائما»، مشيرًا إلى أنه بعد صدور الحكم من محكمة جنايات الزقازيق ذهب إلى قبر ابنه وقرأ له القرآن وأخبره بالحكم: «روحت عشان أفرحه وأعرفه أن حقه رجع، وربنا أنتقم من اللي قتله، وحرمنا منه».

الأب يروي تفاصيل الواقعة

وأوضح الأب المكلوم، أنه مازال يتذكر ما حدث بكافة التفاصيل، ورؤيته لابنه غارقا في دمه مشهد لا يفارقه، مشيرا إلى أنهم كانوا يتناولون طعام الإفطار بعد أذان المغرب في آخر يوم في شهر رمضان الماضي، وفجأة سمعوا صوت إطلاق أعيرة نارية، فسارع ابنه بالذهاب إلى خارج المنزل ليعرف ما حدث.

وأضاف: «ابني وجد جارتنا مصابة بطلقات رش خرطوش والدماء تسيل منها، ووجد المتهم يحاول الهروب فسارع بالاتجاه نحوه للإمساك به ولكن المتهم أطلق عليه الأعيرة النارية؛ ما أدى لوفاته في الحال وسقط قتيلا على الأرض، فيما تجمع عدد كبير من الأهالي وقاموا بمطاردته حتى تمكنوا من الإمساك به وتسليمه للشرطة».

سبب ارتكاب الجريمة

وتابع الأب: «علمنا بعد ذلك أن المتهم كان تقدم لخطبة ابنة جارتهم ولكن الأسرة رفضته أكثر من مرة ما جعله يقرر الانتقام منهم، وذهب إلى منزلهم وقت الإفطار، نظرا لأن الشوارع خالية من المارة في هذا الوقت وطرق باب السيدة التي كانت توجد هي وابنتها فقط حيث كان زوجها وابنها يفطرون عند أحد معارفهم»، مضيفًا: «قال المتهم للسيدة من خلف الباب أنه عابر سبيل ويريد طعام، وعندما فتحت الباب لتعطيه طعامًا فوجئت بالمتهم يطلق عليها الأعيرة النارية مباشرة ما أدى لإصابتها في الرأس والكتف والذراع، وتم نقلها إلى المستشفى، بعد أن واصل المتهم ارتكاب جريمته وقتل ابنه وأصاب بعض الأهالي.

الحكم على المتهم بالإعدام

وكانت محكمة جنايات الزقازيق قضت في جلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، بإعدام المتهم في القضية رقـم 10080 لسنة 2022 جنـايـات أبـو كبير والمقيدة برقم 787 لسـنة 2022 کلی شمال الزقازيق شمال الزقازيق بقتل شاب والشروع في قتل 4 آخرين بينهم سيدة، وذلك بعدما أطلق النار على السيدة لرفضها خطبته من ابنتها.