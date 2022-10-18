سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم في البنوك المصرية

نشرت البنوك العاملة في القطاع المصرفي أسعار كافة العملات على مواقعها الرسمية ومن بينها سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري الذي ارتفعت قيمته بشكل طفيف في بنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي فيما شهد سعره ثباتًا في بنوك أخرى وهو ما يؤكد تذبذب وتباين أسعار شراء وبيع العملات.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم 18 أكتوبر 2022

وجاء سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري بـ 61.12 جنيه للشراء و63.53 جنيه للبيع، كما بلغ سعر العملة الكويتية ضمن معاملات cib، قيمة 61.97 جنيه للشراء و63.61 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث صادر على الموقع الإلكتروني الرسمي لكل بنك.

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي المصري

وفي البنك المركزي المصري، بلغ سعر الدينار الكويتي 63.20 جنيه للشراء و63.56 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، وبلغ سعر صرف العملة الكويتية اليوم داخل معاملات بنك SAIB نحو 63.23 جنيه للشراء و63.6 جنيه للبيع اليوم، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد

كما استقر سعر صرف العملة الكويتية اليوم، في المصرف المتحد عند 59.54 جنيه للشراء و63.60 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، وفي بنك مصر الشراء 61.14 والبيع 63.53 جنيها، وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 59.55 جنيه للشراء و63.60 جنيه للبيع اليوم الثلاثاء.