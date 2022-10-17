تعاني أسعار العملات الأجنبية والعربية، من حالة عدم استقرار في الأسواق المصرفية المصرية، نظرا لتأثرها بما يحدث عالميا، لذا تشهد العملات حالة مستمرة بين الارتفاع والانخفاض في عمليات سعر الصرف يوميا، منها سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري.

وتحرص «الوطن» على متابعة التحديث اليومي فى البنوك المصرية والأجنبية لعملية سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، في البنك المركزي والمصرف المتحد وبنك مصر والأهلي وقناة السويس، كما يلي.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم 17 أكتوبر 2022

استقر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، داخل معاملات البنك الأهلي المصري عند 61.07 جنيه للشراء و63.43 جنيه للبيع، كما بلغ سعر العملة الكويتية ضمن معاملات cib، قيمة 61.97 جنيه للشراء و63.50 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث صادر على الموقع الإلكتروني الرسمي لكل بنك.

كما استقر سعر صرف العملة الكويتية اليوم، في بنك مصر عند 61.07 جنيه للشراء و63.43 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 59.49 جنيه للشراء و63.45 جنيه للبيع اليوم الخميس.

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي المصري

وفي البنك المركزي المصري، بلغ سعر الدينار الكويتي 63.20 جنيه للشراء و63.57 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك قناة السويس

بلغ سعر صرف العملة الكويتية اليوم داخل معاملات بنك قناة السويس 60.51 جنيه للشراء و66.48 جنيه للبيع اليوم، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.