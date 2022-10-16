سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022

تستمر أسعار العملات العربية والأجنبية في التباين داخل البنوك المصرية، ومنها سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، حيث أعلنت البنوك عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، سعر العملة الكويتية مقابل الجنيه المصري.

وتقدم «الوطن» سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم، في بنك مصر والأهلي والبنك المركزي وقناة السويس، كما يلي.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الدينار الكويتي ضمن معاملات البنك الأهلي المصري عند 61.06 جنيه للشراء و63.50 جنيه للبيع، كما بلغت العملة الكويتية نحو 61.97 جنيه للشراء و63.51 جنيه للبيع ضمن معاملات cib، وبمصرف أبو ظبي الإسلامي بلغ الدينار الكويتي سعر 62.47 جنيه للشراء و63.39 جنيه للبيع، حسب آخر تحديث على الموقع الإلكتروني الرسمي لكل بنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وفي بنك مصر سجلت العملة الكويتية سعر 61.06 جنيه للشراء و63.50 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 59.52 جنيه للشراء و63.49 جنيه للبيع اليوم الخميس.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

وفي البنك المركزي المصري، سجل الدينار الكويتي 63.24 جنيه للشراء و63.61 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك قناة السويس 60.51 جنيه للشراء و66.48 جنيه للبيع اليوم، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.