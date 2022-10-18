نجاح 3 عمليات دقيقة في مستشفى أبوتيج النموذجي.. منها استسقاء بالمخ

أعلن مستشفي أبوتيج النموذجي بمحافظة أسيوط، نجاح فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب في إجراء 3 عمليات كبرى داخل المستشفى، ضمن الخدمات التي يقدمها المستشفى للمرضى.

عملية زراعة صمام مخى

وقال الدكتور هشام الشريف، مدير عام مستشفي أبوتيج النموذجي، إن العمليات التي قام بها فريق العمل بقسم جراحة المخ والأعصاب هي الأولى لطفل يعاني من عيب خلقي بالمخ «استسقاء بالمخ»، وأجريت له عملية جراحية زُرع فيها صمام مخي بريتوني، والحالة الثانية لمريض يبلغ من العمر 40 عاما يعاني من شرخ بالفقرة القطنية الخامسة، وأجريت له عملية تثبيت الفقرة القطنية الرابعة والفقرة القطنية الخامسة والعجزية الأولى بواسطة شرائح ومسامير خاصة بالعمود الفقري.

فريق جراحة المخ والأعصاب

وأضاف مدير المستشفى أن الحالة الثالثة لمريض يعاني من انزلاق غضروفي مرتجع بين الفقرة القطنية الرابعة والخامسة، وأجريت له عملية تثبيت الفقرات القطنية الرابعة والخامسة واستئصال الانزلاق الغضروفي المراجع، وتمت العمليات بنجاح على يد اكفأ أطباء جراحة المخ والأعصاب، وهم الدكتور محمد حمزة، استشاري المخ والأعصاب وجراحات العمود الفقري، والدكتور مصعب سمير، أخصائي المخ والأعصاب وجراحات العمود الفقري، ومن قسم التخدير الدكتور مصطفي حسن، رئيس قسم التخدير، ومشرفي وفنيي التمريض الخاص بقسم العمليات.