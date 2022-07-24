«استشاري مخ وأعصاب» يوضح كيفية تقليل الإصابة بالسكتة الدماغية

قال الدكتور أشرف عبد المنعم استشاري المخ والأعصاب، إن السكتة الدماغية هي إصابة بالغة لجزء من المخ نتيجة عدم وصول الدم لهذا الجزء، أو نتيجة لانفجار شريان داخل المخ وحدوث نزيف، وهما يؤثران علي الخلايا المحيطة بالمخ.

وأضاف استشاري المخ والأعصاب، خلال حديثه لـ «الوطن»، أن الحالة الأولي للسكتة الدماغية، هي التي تحدث نتيجة عدم وصول الدم إلى المخ فتنتج عن حدوث تخسر في أحد الأوعية الدموية وتتسبب في إحداث جلطة تقف وصول الدم إلى جزء من المخ.

الاستشاري: الدم العنصر الأساسي في حمل الأكسجين والجلوكوز

وأشار «عبد المنعم» إلى أن الدم هو العنصر الأساسي في حمل الأكسجين والجلوكوز، وهما المغذيات للمخ وينتج عن ذلك موت الجزء الذي لا يصل فيه الدم إلى المخ، أما عن الحالة الثانية وهو انفجار الشريان فيحدث نتيجة ارتفاع في ضغط الدم.

الأسباب الرئيسية لحدوث السكتة الدماغية

وأوضح استشاري المخ والأعصاب، الأسباب التي تؤدي إلى حدوث سكتة دماغية وهي بالنسبة للحالتين وهما عدم وصول الدم إلى المخ، وانفجار الشرايين داخل المخ، أما عن الحالة الأول فتكون بسبب حدوث تخسر في الدم ويحدث ذلك نتيجة لوجود تصلب الشرايين ويصاحب من فئات الأعمار فوق سن الـ50 عاما، أما عن الحالة الثانية فتكون بسبب ارتفاع الضغط.

وتابع، أن أهم الأسباب التي تؤدي إلى حدوث السكتة عن الحالة الأولي هي التدخين، السمنة، السكر، تصلب الشرايين، زيادة نسبة الدهون في الجسم، عدم ممارسة أي نوع من الرياضة، وتعاطى الكحوليات باستمرار، بينما الحالة الثانية فتكون بسبب وحمة دماغية تولد مع الإنسان.

العوامل التي تؤدي إلى التقليل من حدوث السكتة الدماغية

وأضاف «عبد المنعم» لتقليل حدوث السكتة الدماغية نتجنب حدوث الأسباب التي ذكرناها، مؤكداً على أهمية ممارسة الرياضة في كل يوم بعيداً عن الحياة الثابتة، وعلى أصحاب الأمراض المزمنة تجنب حدوث الضغط المرتفع ومعالجته على الفور، أما عن الوحمة الدماغية وانفجار الشرايين فهي مع الإنسان منذ ولادته.

وأشار إلى أهمية سرعة التشخيص والعلاج، للقدرة على معالجة المريض في وقت سريع قبل حدوث أي مضاعفات، والتي تمثل خطورة على المصاب بالسكتة الدماغية.