س وج.. ما تريد معرفته عن قانون إعفاء سيارات المصريين في الخارج من الجمارك

يناقش مجلس النواب فى جلسته البرلمانية، اليوم، مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، فى ضوء التوجهات الاقتصادية للدولة.

تأتى مناقشة القانون المهم فى توقيت دقيق، إذ يتيح بمقتضاه إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك، شريطة سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، إذ يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.

ويتم استرداد المبلغ بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة، بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، و بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد، فى ضوء مطالب العديد من المصريين المقيمين بالخارج.

رؤية توضيحية للقانون قبل إقراره

- ما الإعفاءات المتاحة لسيارات المصريين من الخارج بموجب القانون الجديد؟

منح مشروع القانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج من خلال الإتاحة للمصرى المقيم إقامة سارية في الخارج الحق في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة «شخصى»، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.

- هل تسدد مبالغ نقدية أو رسوم مقابل الإعفاءات؟

يتعين سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.

عمر دخول السيارة من الجمارك

- هل هناك عمر محدد لدخول السيارة من الخارج؟

يجب ألا يزيد عمر السيارة الواردة من الخارج على 3 سنوات من سنة الصنع.

- هل يشترط عمر محدد لمالك السيارة المقيم بالخارج للاستفادة من القانون؟

يجب ألإ يقل عمره عن 16 سنة كاملة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضي على فتحه 3 أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوجة المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة.

- متى سيتم العمل بالقانون الجديد؟

فور مناقشته وإقراره من مجلس النواب والتصديق عليه من رئيس الجمهورية ونشره فى الجريدة الرسمية، سيصدر مجلس الوزراء، خلال أسبوعين من تاريخ العمل بالقانون، القرار المنفذ لأحكامه متضمناً جداول بقيمة المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشئها.

- ماذا قالت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال مناقشتها لمشروع القانون فى اجتماعها البرلمانى أمس؟

القانون مهم ويأتى فى ضوء توجهات الدولة بدعم المصريين بالخارج.