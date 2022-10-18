انطلاق فعاليات الدورة 43 لمؤتمر منظمة الوحدة النقابية الإفريقية بالقاهرة

انطلقت منذ قليل فعاليات الدورة الثالثة والأربعين لمؤتمر منظمة الوحدة النقابية الإفريقية، المقرر أن تستمر في القاهرة على مدار 3 أيام، بمشاركة رؤساء الاتحادات ووفود نقابية من 52 دولة إفريقية، وممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية.

المشاركين في مؤتمر الوحدة الإفريقية

يشارك في موتمر الوحدة الإفريقية ما يقرب من 100 شخصية نقابية عمالية من القارة السمراء، وممثلون عن منظمة العمل الدولية، ومنظمة العمل العربية واتحاد النقابات العالمي.

ويناقش المؤتمر قضايا العمل والتنمية والسلام الاجتماعي بدول القارة من خلال تقارير حول تطوير آليات التوظيف وتوفير العمل اللائق والاستثمار الأمثل للموارد والثروات الطبيعية للمساهمة في الحد من الفقر والبطالة.

سياسة منظمة العمل الدولية

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر خلال الجلسة الافتتاحية عرض سياسة منظمة العمل الدولية حول الحماية الاجتماعية نحو التعافي من أزمة كوفيد 19، ومناقشة وضع الحماية الاجتماعية في أفريقيا في ظل وباء كوفيد 19 والدروس المستفادة الأساسية من "الاتحاد الأفريقي، و منظمة العمل الدولية، ودراسة السعة المالية لتوسيع تغطية الحماية الاجتماعية للاقتصاد غير الرسمي.

كما يشهد المؤتمر تكريم رواد العمل الذين كان لهم دور فاعل في خدمة قضايا العمل والعمال، اعترافا بجهودهم وعطائهم وتاريخهم في تعزيز دور أطراف الإنتاج.