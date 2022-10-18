سائق يتسبب في إصابة ربة منزل وفتاة بـ«الشيخ زايد» بعد مشاجرة على الأجرة

حررت ربة منزل وفتاة محضرًا بقسم شرطه ثاني زايد، بتضررهما مـن سائق أوبر لحدوث مشادة كلامية بيـنـهم حول قيمة الأجرة، وأثنـاء ترجل الأولى مـن السـيارة تحـرك، مما أدى إلى سقوطها وإصـابتـها، بينما أُصيبت الثانية أثناء قفزها من السيارة أثناء تحركها.

بلاغ بالواقعة

وتلقى اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، إخطارًا من اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتلقى قسم شرطه ثاني زايد بلاغًا من سيدة حضرت إلى القسم، وتعمل موظفة كول سنتر، تبلغ من العمر 35 عامًا، مقييمة بدائرة القسم، مصابة بسحجة بالقدم اليسرى أعلى الركبة، ونجلـة خالتها تبلغ من العمر 31 سنة، دون عمـل، ومقيمـة بذات العنوان، مصابة بسحجات وكدمات بالقدمين.

وقدما مذكرة كان مضمونها تضررهما مـن أحـد قـائـدي سيارات الملاكـي، لحدوث مشادة كلامية بيـنـهم حـول قيمـة الأجـرة، وأثنـاء ترجل الأولـى مـن السـيارة، تحـرك برعونـة مما أسفرعن سقوطها وإصابتها، وقامت الثانية بالقفز من السيارة أثناء تحركها مما أدى إلى إصابتها.

وأثناء الفحص، حضر المشكو في حقه، ويبلغ من العمر32 سـنـة، سـائق ومقيم أكتوبر (سائق)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأرجع السبب لعدم حصوله على أجرته كاملة، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.

الموقف القانوني المتوقع

وحول الإجراءات القانونية المتوقعة ضد المتهم، يقول أيمن محفوظ المحامي والخبير القانوني، إنّه وفقًا لنص المادة 244 عقوبات، التي تنص على «من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

ويضيف الخبير القانوني، أنّه يحق للمجني عليها المطالبة بالتعويض من الشركة والسائق على سند من المبدأ القانوني لمسؤولية التابع عن أفعال تابعة، وأيضا ضد السائق بالتعويض بشكل مباشر، بصفته صاحب الفعل الضار الذي أصاب الضحية، بأضرار مادية وأدبية ويتحدد مبلغ التعويض على ما لحق بالضحية من ضرر وما فاتها من كسب.