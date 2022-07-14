المرور: اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه السائقين المخالفين للتعريفة المقررة

أعلنت الإدارة العامة للمرور في بيان رسمي لها مواصلتها في تكثيف الحملات المرورية على الطرق السريعة من أجل منع رفع تعريفة الأجرة وإلزام السائقين بالالتزام بالتعريفة المقررة، وذلك تحت إشراف اللواء مؤمن سعيد مدير الإدارة العامة للمرور.

التواجد المروري بشكل فعال وجدي على مختلف الطرق السريعة

ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية والتي تتضمن التواجد المروري بشكل فعال وجدي على مختلف الطرق السريعة، تحت رئاسة اللواء خالد العزب مساعد الوزير لقطاع المرور والحماية المدنية.

التأكد من التزام مختلف السائقين بالتعريفة المقررة

واستمراراً لما تم بذله أثناء أيام عيد الأضحى المبارك، أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تعزيزها وتكثيفها للحملات المرورية والأقوال الأمنية، مع سيارات الإغاثة المرورية، بالإضافة إلى الدراجات البخارية على مختلف الطرق السريعة من أجل التأكد من التزام مختلف السائقين بالتعريفة المقررة.

اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مختلف المخالفين

وقام اللواء هاني محفوظ مدير إدارة البحث الجنائي أيضاً بنشر رجال مباحث المرور على مختلف المواقف من أجل منع استغلال المواطنين أثناء استقلالهم للمركبات المختلفة، كما أنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مختلف المخالفين.