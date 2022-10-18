انقطاع الكهرباء عن كييف ومناطق أوكرانية بسبب قصف روسي

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بانقطاع الكهرباء عن كييف ومناطق أوكرانية أخرى، بسبب القصف الروسي لمنشآت الطاقة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» فى نبأ عاجل.

وقبل قليل، أعلنت الرئاسة الأوكرانية، استهداف القوات الروسية 3 منشآت طاقة أوكرانية بـ3 غارات جوية.

بريطانيا: الهجمات الروسية بالمسيرات أفعال يائسة

كان وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلى، قد قال إن روسيا تستخدم المسيرات بعد خسارتها الحرب على الأرض، منوها إلى أن لجوء موسكو لتنفيذ هجمات بالمسيرات «أفعال يائسة».

يشار إلى أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قال صباح اليوم، إن روسيا لا تنوي تغيير نهجها باستهداف مواقع مدنية، وترويع المدنيين -على حد وصفه-.