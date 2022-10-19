أسعار الأسماك تتراجع 7 جنيهات في كفر الشيخ.. «الجمبري» بـ55 جنيهًا

سجلت الأسماك سواء النيلية أو البحرية، اليوم الأربعاء، في بورصة أسماك محافظة كفر الشيخ، انخفاضًا في الأسعار، إذ تراوح سعر السمك البلطي بين 26 و33 جنيهًا للكيلو، وسمك البوري «الطوبار» تراوح بين 42 و53 جنيهًا للكيلو بتراجع 3 جنيهات، والبوري تراوح بين 61 و64 جنيهًا للكيلو، بينما بلغ «البليمي» نحو 44 جنيهًا مع بداية عمليات البيع والشراء بالبورصة.

تراجع أسعار الكابوريا 5 جنيهات

وقال كرم الشامي، عضو مجلس إدارة بورصة أسماك الرياض، بمحافظة كفر الشيخ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن سعر سمك الكابوريا اليوم سجل 35 جنيها للكيلو وسط تراجع 5 جنيهات، والسمك البياض 65 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر «المبروك» 18 جنيها للكيلو، كما سجل سعر كيلو القراميط البيضاء 15 جنيهًا للكيلو، والقراميط ذات اللون الداكن 14 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر الجمبري الأحمر اليوم بين 55 و245 جنيهًا للكيلو.

أسعار أسماك القاروص واللوت اليوم

وأوضح «الشامي»، أن سعر سمك القاروص سجل نحو 145 جنيهًا للكيلو، و«اللوت» 90 جنيهًا للكيلو، وسمك «موسى» بـ97 جنيهًا للكيلو، و«الدنيس» بـ40 جنيهًا للكيلو، و«الحبار» بـ148 جنيهًا للكيلو، و«السردين» بـ36 جنيهًا للكيلو، والثعابين السمكية بـ135 جنيهًا للكيلو، و«الوقار» بـ150 جنيهًا للكيلو، والسمك البربوني 67 جنيها للكيلو.

وأضاف عضو مجلس إدارة بورصة أسماك الرياض، أن أسعار البوري والجمبري والكابوريا والقراميط، شهدت تراجعًا وصل إلى نحو 7 جنيهات.