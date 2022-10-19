أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022.. البيضاء بـ36 جنيها والبلدي بـ50

واصلت أسعار الدواجن استقرارها في جميع الأسواق والمحال التجارية المختلفة، وذلك وفقا لما صدر عن بورصة الدواجن في مصر.

ومن خلال التقرير التالي، تستعرض «الوطن» قائمة أسعار الدواجن اليوم الأربعاء الموافق 19 أكتوبر، حيث تضم أسعار الدواجن البيضاء والبلدي والساسو، والحمراء، وأيضا مشتقات الدواجن المختلفة.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 19 أكتوبر

سعر كيلو الفراخ البيضاء تتراوح بين 36-39 جنيها

الفراخ الساسو تتراوح بين 43-46 جنيها

سعر كيلو البلدي يتراوح بين 50-54 جنيها

سعر كيلو أمهات الدواجن البيضاء تتراوح بين 24-26 جنيها

أسعار مشتقات الدواجن

- سعر كيلو البانيه بين 80-90 جنيها.

- سعر كيلو الأوراك 39-40 جنيها.

- سعر كيلو الأجنحة الصافي بين 25-30 جنيها.

- سعر كيلو الكبد والقوانص بين 35-40 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

الكتكوت الأبيض عمر يوم يتراوح بين 4 -5 جنيهات.

كتكوت الساسو عمر يتراوح بين 4-4.25 جنيه.

الكتكوت البلدي عمر بين 4- 4.50 جنيه.

أسعار الرومي اليوم

سعر الكتكوت الرومي الأسمر بين 16.50- 17 جنيها.

سعر الكتكوت الرومي عمر شهر بين 16 - 16.50 جنيه.

أسعار البط اليوم

سعر كتكوت البط من النوع الفرنساوي بين 6.50- 7.50 جنيه.

سعر كتكوت البط من النوع المسكوفي بين 14- 15 جنيها.

سعر كيلو البط الفرنساوي بين 30-37 جنيها.

سعر لحم البط من النوع المسكوفي بين 47 - 48 جنيها.

سعر لحم البط البلدي بين 58-60 جنيها.