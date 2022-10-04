أسعار الدواجن اليوم للمستهلك.. تبدأ من 28 جنيها

تشهد الدواجن إقبالا كبيرا على الشراء من جانب المستهلكين في محافظات الجمهورية كافة، نظرا لانخفاض أسعارها التي تختلف تماما عن أسعار اللحوم الحمراء، فضلا عن إمكانية شراء مشتقات الدواجن المختلفة بأسعار بسيطة.

أسعار الدواجن اليوم للمستهلك

وأجرت «الوطن» جولة في الأسواق والمحلات اليوم لاستطلاع أسعار الدواجن اليوم للمستهلك، ومشتقاتها من الأوراك والأجنحة، والدبابيس أو الصدور، أو شرائح البانيه، وهي من الوجبات الأساسية على مائدة الأسرة المصرية.

- سعر الدواجن البيضاء يتراوح بين 35 و38 جنيهًا.

- سعر الفراخ البيضاء الطازجة وزن 3 كيلو نحو 110 جنيهات.

- سعر الأجنحة نحو 28 جنيهًا.

- كيلو الأوراك بين 35 و37 جنيهًا.

- سعر كيلو الدبابيس بين 38 و44 جنيهًا.

- سعر الدواجن البلدي بين 49 و52 جنيهًا للكيلو الواحد.

- سعر صدور الدواجن بين 48 و53 جنيهًا.

- سعر البانيه للكيلو بين 75 و85 جنيهًا.

- سعر كيلو القوانص والكبدة بين 37 و40 جنيهًا.

- سعر كيلو بيع الكبدة الصافي 43 لـ45 جنيهًا.

أسعار الدواجن داخل المحالات التجارية الكبرى

وعن أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء الموافق 4 أكتوبر للمستهلكين داخل المحلات التجارية الكبرى، فجاءت كما يلي:

- سعر كيلو الفراخة الطازجة وزن 3 كيلو نحو 120 جنيهًا.

- سعر بيع الفرخة البلدي وزن 2 كيلو بـ140 جنيهًا.

- سعر بيع الفرخة من النوع الساسو وزن 2 كيلو نحو 90 جنيهًا.

- سعر بيع الصدور بالعظم 64 جنيهًا.

- سجل سعر البانيه بين 100 و110 جنيهات.

- سعر طبق الكبدة والقوانص للكيلو 60 جنيهًا.