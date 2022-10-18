خريطة قطع المياه غدا عن 3 محافظات.. اعرف الأماكن والمواعيد

تتأثر عدة مناطق في 3 محافظات، غدًا، بانقطاع المياه نتيجة لصيانة خطوط المياه الرئيسية ومحطات المياه، وفقا للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن الصيانة تتم بصفة دورية وبالتبادل بين المحطات حتى لا تتأثر حياة المواطنين، مناشدة المواطنين بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، خاصة أصحاب المخابز والأماكن الخدمية مع توفير سيارات مياه مجانية.

انقطاع المياه بسوهاج

وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، انقطاع المياه عن عدة قرى تابعة للمركز، وهي: قرية إدفا وقرية نجع الجزار وقرية نجع النجار وقرية الشريفات وقرية نجع الدير، وذلك من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا.

انقطاع المياه بالمنوفية

وأعلنت محافظة المنوفية انقطاع المياه بعدة مناطق بداية من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا، وذلك في قرية الحلامشة التابعة لمركز بركة السبع، وقرية زنارة التابعة لمركز تلا، وقرية كفر الخضرة التابعة لمركز الباجور، وقرى قورص وكفر الطرانية التابعة لمركز أشمون، وكفر دنشواي التابعة لمركز الشهداء، وكفرالبتانون التابعة لمركز شبين الكوم.

انقطاع المياه بالإسكندرية

كما أعلنت الشركة انقطاع المياه في الإسكندرية، وذلك لأعمال تطوير وتوسعة محور التعمير، فتم ترحيل بعض خطـوط المياه الرئيسية المتعارضة مع الكوبري، ما سيؤدي لانقطاع المياه عن مناطق البرج القديم، والساحل، والقرى السياحية، ورافع مدينة الحمام وذلك من الساعة 8 صباحًا وحتى انتهاء الأعمال.