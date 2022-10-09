«مياه الإسكندرية» تكشف استخدامات تطبيق «HCWW 125».. كل الخدمات وأنت مكانك

كشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عبر منشور على صفحتها الرسمية بـ«فيس بوك»، أن تطبيق الهاتف المحمول «HCWW-125» يعد أحد الخطوات المهمة التي تتخذها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي نحو التحول الرقمي، والحاصل على المركز الأول في جائزة مصر للتميز الحكومي في الابتكار والإبداع، لافتا إلى أن الشركة أطلقت التطبيق لتطوير وميكنة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة للمواطنين.

مزايا تطبيق «المياه»

وأوضحت شركة المياه أن التطبيق يتيح للمستخدم عدة مزايا، أهمها تلقي الشكاوى المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، سواء كسر مواسير مياه أو طفح صرف صحي أو الشكاوى المحاسبية والجودة وإمكانية إرسال صورة من خلال الهاتفك أو كاميرا الهاتف تعبر عن الشكوى، إضافة إلى إمكانية التحديد الدقيق لموقع الشكوى على الخرائط الجغرافية وسداد فاتورة المياه «أونلاين».

كما تتضمن خدمات التطبيق إرسال إشعارات بأعمال الصيانة المخططة وغير المخططة، والتعرف على توقيتات انقطاع المياه لتنبيه المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه، مع التعرف على المعلومات والأخبار الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وإرسال إشعارات عن كيفية ترشيد الاستهلاك والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

آليات وطرق استقبال شكاوى المواطنين

وأعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية طرق تقديم الشكاوى عن طريق الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو إرسال الشكوى على رقم الواتس آب 01210767877، أو إرسالها عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة، أو الحضور إلى فروع ومنافذ خدمة عملاء الشركة.