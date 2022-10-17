انقطاع المياه عن عدة مناطق بالإسكندرية غدا.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية انقطاع وضعف المياه، غدا الثلاثاء، عن بعض المناطق بالإسكندرية نظرا لأعمال تطوير وتوسعة محور التعمير بإنشاء كوبري بطريق حسن علام، ما يستلزم ترحيل بعض خطـوط المياه الرئيسية المتعارضة مع الكوبري والذي سيؤدي إلى انقطاع أو ضعف المياه.

انقطاع المياه في عدة مناطق بالإسكندرية

وكشفت «مياه الإسكندرية» عن انقطاع الخدمة في مناطق «البرج القديم، الساحل، القرى السياحية، رافع مدينة الحمام»، ونبهت الشركة على المواطنين بأخذ الحيطة وتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع من الساعة 8 صباحا، على أن تعود المياه للضغوط الطبيعية فور الانتهاء من أعمال التوصيل، مؤكدة وجود «تنكات» مياه خاصة بالشركة في حال رغبة المواطنين الحصول على المياه من خلالها أثناء فترة الانقطاع.

خدمات سيارات شركة المياه المتنقلة

كما أوضحت شركة المياه بالإسكندرية عن وجود سيارات متنقلة تقدم خدمات متعددة للأهالي، من أبرزها التقديم على التعاقد لإدخال عدادات المياه، واستقبال الشكاوى، وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع، والاستعلام عن الفواتير وسدادها.