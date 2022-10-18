رئيس اتحاد العمال: يجب وضع خطط قابلة للتطبيق وفعّالة للحماية الاجتماعية

أشاد محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بحرص القيادة السياسية على تعظيم الدور المصري في إفريقيا، ودعم كافة سبل التعاون مع الأشقاء الأفارقة، من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية.

وقال «جبران»، افتتاحية الدورة 43 لمؤتمر الوحدة النقابية الإفريقية المنعقد في القاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة رؤساء الاتحادات ووفود نقابية من 52 دولة إفريقية، إلى جانب ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية: «بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن زملائي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والطبقة العاملة المصرية، يسرني أن أتقدم إليكم بأطيب وأرق التحيات وأعبر عن سعادتنا البالغة باستقبالكم في ارض الكنانة أرض الحضارة مصر».

المؤتمر يقام لمدة 3 أيام

وأوضح أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، يستضيف اليوم ولمدة ثلاثة أيام أعمال المجلس العام لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية، وذلك في إطار الاهتمام الدائم بالقضايا العمالية للفترة الإفريقية، والحرص على دعم العمل المشترك مع منظمة الوحدة النقابية الإفريقية باعتبارها أحد مؤسسيها والداعمين لها على الدوام حتى تقوم بدورها على أكمل وجه.

وأضاف رئيس الاتحاد، أن المؤتمر يدور حول تحقيق الحماية الاجتماعية من أجل تنمية مستدامة وشاملة في إفريقيا، في وقت هام حيث يشهد العالم آثارًا سلبية متعددة ناجمة عن انتشار وباء كورونا الذي اتسم بعدم المساواة بين البلدان، وكانت له آثار سلبية بالغة تمثلت في فقدان الدخل في حالات كثيرة ولم يعد بمقدور ملايين الأسر حول العالم التمكن من الحفاظ على مستوى الاستهلاك الأساسي، حيث أثرت الأزمة تأثيرًا حادًا على معدلات الفقر، والذي ارتفعت معدلاته عالميًا.

وأكد على ضرورة وضع خطط قابلة للتطبيق وبرامج فعالة للحماية الاجتماعية؛ من أجل مواجهة تلك الآثار والتغلب عليها، عبر تعزيز خطط الضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية والتشريعات العمالية.

برامج الحماية الاجتماعية

واعرب «جبران» عن فخره بالتقدم الذي أحرزته مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم تخصيص ما يقرب من 2 تريليون جنيه مصري لإنفاقها خلال 8 سنوات لتنفيذ عدد من البرامج والخطط الهادفة لتوفير الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل وللأسر الأكثر احتياجًا، مثل برنامج تكافل وكرامة، برنامج حياة كريمة، علاوة على دعم السلع التموينية ودعم السكن الاجتماعي وزيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجر .

وفي ختام كلمته، أضاف أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يؤكد حق الشعوب في تقرير مصيرها وعدم التدخل في شئون الدول، كما يؤكد على حقوق الشعوب الإفريقية من الاستفادة من مواردها الطبيعية، وعلى الاستخدام العادل لمياه الأنهار العابرة للدول والالتزام بالاتفاقيات الدولية والتعاون من أجل التأكد من عدم وقوع أضرار على كافة الدول المستفيدة عند بناء السدود.

كما أكد على تضامن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مع اتحاد عمال السودان، وأيضا مع عمال وشعب فلسطين وحقهم في إقامة دولتهم الفلسطينية على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشريف طبقًا لميثاق الأمم المتحدة.