بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد.. هل تشملها خدمات التموين الجديدة؟

عودة فتح بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد، قرار يترقبه أصحاب البطاقات التموينية لزيادة الدعم المخصص على البطاقة، خاصة بعد قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية إدراج 3 خدمات تموينية جديدة لأصحاب بطاقات التموين على البوابة، ومن خلال المكاتب والإدارات التموينية أيضا.

بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد

وشهدت بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد ضم خدمات جديدة للراغبين في حذف أنفسهم من البطاقات أو لمن يرى نفسه أنه غير مستحق للدعم التمويني ويرغب في إيقاف البطاقة نهائيا، فيما لم تعد خدمة إضافة الأبناء غير المقيدين للبطاقة (إضافة المواليد) إذ تعتبر هذه الخدمة على رأس الخدمات التموينية الموقوفة منذ أكثر من عام، بسبب إجراءات وزارة التموين حول ضبط منظومة الدعم وتنقيتها من غير المستحقين لإيصال الدعم للأسر المستحقة فقط.

خدمات التموين المفعلة إلكترونيا في مكاتب التموين

وتشمل خدمات التموين المفعلة والمتاحة إلكترونيا على بوابة مصر الرقمية ومن خلال المكاتب والإدارات التموينية أيضا بالمحافظات، 9 خدمات تشمل التالي:

1- تفعيل بطاقة التموين.

2- إصدار بدل تالف أو فاقد بطاقة التموين.

3- الاستعلام عن صرف بطاقة التموين.

4- ضم أفراد الأسرة.

5- نقل البطاقة من محافظة لأخرى.

6- الفصل الاجتماعي من بطاقة التموين.

7- إيقاف بطاقة تموينية.

8- إيقاف نفسي من على بطاقة تموينية.

9- إيقاف أفراد من على بطاقة تموينية.

استمرار توقف 4 خدمات تموينية

فيما تندرج الخدمات الأربعة الموقوفة تحت بند إضافة أشخاص جدد على منظومة الدعم التمويني، إذ تشمل التالي: «إضافة المواليد، استخراج بطاقة تموين جديدة، إضافة التموين لمستحقي الخبز فقط، إضافة الزوجة غير المقيدة للتموين».