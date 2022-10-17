«التموين» تقر غرامة 10 آلاف جنيه على المخابز غير الملتزمة بأسعار الخبز

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا منذ قليل بتوقيع غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، على المخابز السياحية غير الملتزمة بالأسعار والأوزان الرسمية لرغيف العيش الحر والفينو.

وشمل قرار وزير التموين تحديد الأسعار والأوزان وفق جدول، يتضمن تسعير الرغيف السياحي وزن 75 جراما بسعر جنيه واحد، والرغيف الفينو وزن 40 جراما بسعر 75 قرشا، والرغيف الفينو وزن 60 جراما بسعر جنيه واحد.