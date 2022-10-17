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«التموين» تقر غرامة 10 آلاف جنيه على المخابز غير الملتزمة بأسعار الخبز

كتب:

وفاء الصعيدي
02:42 م | الإثنين 17 أكتوبر 2022
عيش فينو

عيش فينو

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا منذ قليل بتوقيع غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، على المخابز السياحية غير الملتزمة بالأسعار والأوزان الرسمية لرغيف العيش الحر والفينو.

وشمل قرار وزير التموين تحديد الأسعار والأوزان وفق جدول، يتضمن تسعير الرغيف السياحي وزن 75 جراما بسعر جنيه واحد، والرغيف الفينو وزن 40 جراما بسعر 75 قرشا، والرغيف الفينو وزن 60 جراما بسعر جنيه واحد.

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بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.