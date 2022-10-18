«التموين»: إضافة المواليد وإصدار بطاقة جديدة متوقفة حتى إشعار آخر

يظل موعد إضافة المواليد وإصدار بطاقة تموين جديدة، هي أبرز الأسئلة الشائعة من قبل المواطنين الراغبين في امتلاك بطاقة تموينية أو من قبل أصحاب بطاقات التموين الراغبين في زيادة عدد الأفراد المدرجين على البطاقة التموينية من خلال إضافة المواليد من أجل زيادة حصة البطاقة من الخبز المدعم والسلع التموينية.

موعد إضافة المواليد وإصدار بطاقة تموين جديدة

وقال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لشؤون نظم المعلومات والتحول الرقمي، إن خدمة إضافة المواليد لبطاقة التموين، وخدمة إصدار بطاقة تموين جديدة لمن لا يحصل على التموين والعيش البلدي، خدمات متوقفة حتى إشعار آخر بناء على قرار صادر من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

خدمات بطاقات التموين

وعن احتمالية عودة خدمات إضافة المواليد واستخراج بطاقات تموينية بعد انتهاء وزارة التموين من إجراءات ضبط منظومة الدعم وتنفيتها من غير المستحقين، أكد الدكتور عمرو مدكور، لـ«الوطن»، أنه لا يوجد حتى الآن توقيت محدد لعودة فتح الإضافات مرة أخرى، مشيرا إلى أنّ عودة الخدمات ستكون بإصدار قرار وزاري.

ونوه مستشار وزير التموين لاستمرار توقف أيضا خدمة إضافة الزوجة غير المقيدة للتموين مع توقف خدمة إضافة التموين للأفراد التي تحصل على الخبز فقط، موضحا أم الخدمات المفعلة على بوابة مصر الرقمية هي نفسها الخدمات المتاحة في مكاتب التموين والتي شهدت مؤخرا ضم 3 خدمات تموينية جديدة، اذ تشمل الخدمات المتاحة على التالي:

1- تفعيل بطاقة التموين.

2- إصدار بدل تالف أو فاقد بطاقة التموين.

3- الاستعلام عن صرف بطاقة التموين.

4- ضم أفراد الأسرة.

5- نقل البطاقة من محافظة لأخرى.

6- الفصل الاجتماعي من بطاقة التموين.

7- إيقاف بطاقة تموينية.

8- إيقاف نفسي من على بطاقة تموينية.

9- إيقاف أفراد من على بطاقة تموينية.