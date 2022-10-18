بطاقات التموين الجديدة.. موعد فتح باب إصدارها لغير المستفيدين من الدعم

استمر قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بإيقاف إصدار بطاقات التموين الجديدة للمواطنين غير المقيدين على منظومة الدعم التمويني والتي تضم 23 مليون بطاقة تموينية لديها حصص من الخبز البلدي يوميا وحصص سلعية شهريا، إذ تشهد حاليا منظومة الدعم عدة إجراءات من أجل تنقيتها من المواطنين غير المستحقين للدعم.

بطاقات التموين الجديدة.. موعد فتح استخراجها؟

وأكدت وزارة التموين أن توقف إصدار بطاقات التموين الجديدة في الوقت الحالي يأتي بسبب استمرار ضبط منظومة الدعم التمويني والتي سيتم بناءً عليها تنقية المنظومة من غير المستحقين لإعطاء الفرصة للأسر المستحقة غير المدرجة على منظومة الدعم في استخراج بطاقات تموينية جديدة.

وكان الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لشئون نظم المعلومات والتحول الرقمي، أكد في تصريح لـ «الوطن»، أنه لا يوجد وقت محدد لعودة فتح استخراج بطاقة تموينية جديدة لمن لا يمتلك البطاقة، موضحا أن خدمات التموين المتوقفة ستظل متوقفة حتى إشعار آخر وعلى رأسها إضافة المواليد للتموين.

خدمات تموينية جديدة على بوابة مصر الرقمية

فيما فتحت وزارة التموين من خلال المكاتب والإدارات التموينية وعبر بوابة مصر الرقمية أيضا خدمة التنازل عن بطاقة التموين من الأسرة التي ترى نفسها غير مستحقة، وذلك من خلال 3 خدمات جديدة تم ضمها على بوابة مصر الرقمية وهي «إيقاف بطاقة تموينية» و«إيقاف نفسي من على بطاقة تموينية» و«إيقاف أفراد من على بطاقة تموينية».

ولا تزال خدمة إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين متاحة ومفعلة عبر بوابة مصر الرقمية ومن خلال مكاتب التموين أيضا، إذ تستغرق عملية إصدار بدل للبطاقة حوالي شهرا واحدا حتى تتسلم الأسرة بطاقة أخرى.