المدارس اليابانية تستعد للدراسة.. صيانة فصول وتعيين معلمين وتركيب كاميرات

انتهت المدارس اليابانية من الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد 2022 - 2023، من صيانة وتطوير المدارس لاستقبال الطلاب بجميع المراحل يوم السبت 1 أكتوبر المقبل، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي المعلنة والمعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

بدء الفترة التمهيدية لطلاب الصفين الرابع والخامس

وأعلنت المدرسة المصرية اليابانية بحدائق أكتوبر، بدء الفترة التمهيدية لطلاب الصفين الرابع والخامس والطلاب الجدد بالمدرسة لمدة أسبوعين؛ وسط حضور مبهج للطلاب والهيئة الإدارية والتدريسية بالمدرسة، لافتا إلى استمرار بعثة مديري المدارس المصرية اليابانية لدولة اليابان؛ لتبادل الخبرات حول أحدث التطورات في مجال التعليم وسيتم العودة مع بداية الدراسة أول أكتوبر.

تعيين معلمين جدد من ذوي الخبرة والكفاءة

وأضافت المدارس اليابانية بحدائق أكتوبر، أنه جرى تعيين عدد 21 معلمًا ومعلمة جدد من ذوي الخبرة والكفاءة والتخصص، جرى اختيارهم من قبل وحدة المدارس اليابانية، بعد اجتياز جميع الاختبارات المؤهلة وتدريبهم بالمدينة الأكاديمية خلال شهور الصيف.

تطوير وصيانة المدارس

وأشارت المدرسة اليابانية، إلى أنه جرى إنجاز أعمال تطوير وصيانة للمدرسة بأكملها وتحديثات شاملة لجميع مرافق المدرسة من ملاعب ودورات مياه وأرضيات وصنابير مياه وقواعد تواليت للمدرسة كاملة، وجرى إعادة تأهيل وتطوير حديقة الأطفال وعمل نجيلة جديدة وأحواض الرمال الخاصة بالأطفال لرياض الأطفال، تعديل الملعب الخاص بباقي مراحل المدرسة، وعمل محطات تحليه مائية مركزية لجميع المدرسة وتجديد الدهانات للمباني.

تركيب كاميرات مراقبة وتجهيز الفصول

وقالت المدرسة، إنه جرى تعيين فريق أمني جديد، وتركيب عدد 24 كاميرا مراقبة لتغطية مبنى المدرسة وملاعبها كاملة، وتجهيز الفصول الدراسية بأحدث الوسائل والأدوات وأوراق العمل بواسطة مدرسي ومدرسات المدرسة، وجرى الاستعداد لاستقبال الطلاب.