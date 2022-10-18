«الري»: إدراج ملف إدارة استخدامات المياه في قمة المناخ.. فيديو

قال الدكتور عيد الراجحي مسؤول ملف المياه بوزارة البيئة، إنّ أسبوع القاهرة للمياه يتم تنظيمه للعام الخامس على التوالي، بمشاركة أكثر من 1000 شخص و16 وفدًا وزاريًا و54 وفدًا رسميًا، حيث أن هذا الأسبوع يتناول حلولا تنفيذية وتطبيقية ويجمع قادة العالم في ملف المياه، مثل الأساتذة والباحثين والمهتمين بشأن المياه، وهذا العام له خصوصية، لأنه يعتبر تحضير لمؤتمر قمة المناخ cop 27.

إدراج المياه في قمة المناخ

وأضاف مسؤول ملف المياه بوزارة البيئة خلال ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وهدير أبوزيد، أن الفعالية فرصة لكي توحد مصر الرؤى وبلورة وجهة نظر بشأن تغير المناخ، وهناك مجهود عادي بُذل في هذا الملف حيث جرى إدراج المياه في قمة المناخ، موضحًا: «قضية المياه أصبحت هي الأولوية في المؤتمر المقبل لأسباب تتعلق بمصر والمنطقة العربية والعالم بأسره».

هناك مشروع المحسمة وهو من المشروعات الكبرى

وأوضح مسؤول ملف المياه بوزارة البيئة، إنّ الإدارة المتكاملة للموارد هي استراتيجية متكاملة حتى 2037 وتتضمن بندا مهما وهو كفاءة استخدام المياه، حيث يتم ترشيد استهلاك المياه على مستوى الأفراد حتى إعادة استخدام المياه مرة أخرى في المشروعات الكبرى، مضيفا: «هناك مشروع المحسمة وهو من المشروعات الكبرى وينتج مليوني متر مكعب من المياه يوميا وتُستغل حاليا لزراعة وسط سيناء، وهي مياه صرف زراعي تم تنقيتها».

مصر شهدت أيضا تنفيذ محطة بحر البقر وهي الأكبر على مستوى العالم كفكرة

وتابع مسؤول ملف المياه بوزارة البيئة: «مصر شهدت أيضا تنفيذ محطة بحر البقر وهي الأكبر على مستوى العالم كفكرة وإنشاءات وحجم، وهي مياه آمنة تماما تستخدم في الزراعة بضوابط شديدة جدا والمتابعة مستمرة، وبالنسبة للمياه التي تم تكريرها وتستخدم في ري الأراضي الزراعية فإن نسبتها 23%».