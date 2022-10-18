«برلمانية مستقبل وطن»: الجميع رابح من مشروع قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج

وصف المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، مشروع قانون تيسيرات استيراد المصريين بالخارج سيارات معفاة من الجمارك، بأنّه «فكرة خارج الصندوق».

فكرة مشروع القانون تم صياغتها بحرفية

وقال الشريف، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، أنّ هذه الفكرة من القلائل «خارج الصندوق»، والكل فيها رابح، متابعا: «فكرة مشروع القانون مصاغة بحرفية، وصنع بشكل متقدم يضمن للجميع الاستفادة دون ضرر».

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أنّ هذه ميزة للمصريين بالخارج للمساهمة في مساندة الوطن، موضحا أنّ هناك بعض المطالب بتعميم الفكرة للجميع سواء الأجانب المقيمين في مصر أو المصريين على أرض مصر، محذّرا من أنّ هذا الأمر يجعلها تتحول إلى خارج الإطار، بما يؤثر سلبا على الاقتصاد وصناعة السيارات في مصر.

وأكد رشاد، أنّ مشروع القانون في شكله الحالي كما جاء من الحكومة يحقق استفادة الدولة في توفير العملة الصعبة وكذلك المصريين بالخارج، في الحصول على ميزة نسبية باستيراد سيارة دون جمارك.

الموافقة من حيث المبدأ

وأعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، موجّها التحية للحكومة، وكذلك لجنة الخطة والموازنة على الصياغة المنضبطة لمشروع القانون.